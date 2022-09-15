HUAWEI, MateBook Serisinin estetik tasarımını, yenilikçiliğini ve akıllı DNA’sını miras alan en yeni hafif amiral gemisi dizüstü bilgisayar olan yeni nesil HUAWEI MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI Gerçek Renkli FullView Ekran ve akıllı ofis deneyimini yeni zirvelere taşıyacak güçlü ve sezgisel, Süper Cihaz desteği de dahil olmak üzere yeni ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya çıkıyor.

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Sınırları bir kez daha zorlayan yeni nesil HUAWEI MateBook X Pro, yüzde 92,5 ekran gövde oranına sahip 14,2 inç HUAWEI Gerçek Renkli FullView Ekran ile donatıldı. 90 Hz’e kadar yenileme hızını ve 10 noktalı çoklu dokunmayı desteklerken, keyifli bir izleme deneyimi için canlı renkler sunan MateBook X Pro, ofis işleri ve ötesinde ihtiyaç duyulan güçlü performansı sunmaya yönelik tasarlandı. MateBook X Pro, kullanıcıların sorunsuz iş birliği için birden fazla cihazı birbirine bağlaması yönünde daha sezgisel bir yol sunan Süper Cihaz’ı da barındırıyor. Ayrıca yeni Free Touch dokunmatik yüzey, yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarın sunduğu kullanıcı deneyimini daha da yükseltiyor.

HUAWEI Gerçek Renkli FullView Ekran

HUAWEI’nin amiral gemisi dizüstü bilgisayarı olarak konumlandırılan yeni MateBook X Pro, yepyeni bir tasarımda yepyeni deneyimler sunuyor. Yüzde 92,5 ekran-gövde oranına sahip yeni HUAWEI Gerçek Renkli FullView Ekran ile donatılan bu ekran, sürükleyici bir izleme deneyimini kolaylaştıran geniş bir ekran alanı sağlıyor. Ekran ayrıca, görüntülerdeki tüm ayrıntılara dikkat çekmek için inç başına 264 piksel yoğunluğu ile 3120×2080’e kadar yüksek çözünürlüğü destekliyor. Yeni MateBook X Pro, aynı zamanda HUAWEI’nin P3 renk gamını ve 1,07 milyar rengi destekleyen ilk dizüstü bilgisayarı. Renkler canlı oldukları kadar da doğru. Fabrika kalibrasyonu, kullanıcıların her türlü ilhamı hayata geçirmelerine yardımcı olmak için her panelin hem P3 hem de sRGB renk gamında ΔE<1 olmasını sağlıyor.

MateBook X Pro’nun ekranı, daha akıcı bir görsel deneyim için 90 Hz’ye kadar yenileme hızını destekliyor. Ayrıca Çift Renk Gamı Sertifikasyonu ile TÜV Rheinland Pro Düzey Renk Doğruluğunu ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasına da sahip. 500 nit’lik parlaklığı ve 1500:1’lik kontrast oranını destekleyen ekran ile ton değişiklikleri de aslına uygun olarak yeniden üretiliyor.

MateBook X Pro, daha rahat bir tutuş sağlamak için daha yumuşak kıvrımlar ve yeni form faktörü ile bir süper otomobilden ilham alan yeni bir görünüme sahip. Yandan bakıldığında, bu yeni tasarım dizüstü bilgisayarın şık ve ince özelliklerini vurguluyor.

Üst düzey performans

Hafif ve ince gövdesine rağmen MateBook X Pro, ciddi bir performans sunuyor. Kullanıcılar daha zorlu görevler için performans artışı sağlamak üzere CPU termal tasarım gücünü (TDP) 30W’a yükselten Performans Moduna erişmek için Fn+P klavye kısayoluna da basabilirler. HUAWEI MateBook X Pro, 16 GB LPDDR4x bellek içerir ve son derece hızlı okuma ve yazma hızları için 1 terabayta kadar NVMe PCIe SSD ile yapılandırılabilir. Bu performans, iki yeni HUAWEI Shark Fin fanından ve dizüstü bilgisayarı aynı anda serin, sessiz ve güçlü tutmak için arka planda çalışan yeni ultra ince buhar odası soğutma sisteminden oluşan yeni bir soğutma ikilisi tarafından sağlanıyor.

HUAWEI MateBook X Pro, arka arkaya yerleşik tasarlanmış woofer’lara sahip HUAWEI SOUND 6 hoparlörlerle donatıldı. Kombine olarak ses sistemi, dinleme deneyimini daha da yükseltmek için sürükleyici alçak sesler ve temiz yüksek tonlar sağlayabilir. Ses sistemi, 3D surround sesi genişletmek için HUAWEI’nin ses yapılandırma algoritmalarıyla uyumlu çalışır ve deneyime derinlik katar. Yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar ayrıca, beş metrelik bir yarıçap içinde 360 derecelik ses alımını desteklemek için kenarları boyunca yeni bir tasarımda düzenlenmiş dört mikrofona sahip. Mikrofonlar, ortam seslerini ve yankılanmayı etkin bir şekilde en aza indiren AI gürültü engelleme algoritmaları ile güçlendirilmiştir, böylece kullanıcılar arama yaparken her zaman en iyi şekilde ses iletirler.

Süper Cihaz: Sürükle bağlan

HUAWEI MateBook X Pro, kullanıcıların dizüstü bilgisayarıyla diğer cihazlara bağlamalarına yönelik daha uygun bir yol sağlamak için Süper Cihazı destekliyor. Eşleştirmeyi başlatmak için, kullanıcıların sağ alt köşedeki Kontrol Paneli simgesine tıklamaları ve ardından diğer cihazların simgelerini PC simgesine doğru sürüklemeleri yeterli. Bu basit eşleştirme yolu, birden fazla cihazı bağlamayı hiç olmadığı kadar sezgisel hale getiriyor.

Kullanıcılar, yeni nesil HUAWEI MateBook X Pro’nun mobil uygulama ekosistemine bile erişebilir. Gerçekten entegre bir çapraz platform tarzında, dizüstü bilgisayar Android Uygulamaları ile uyumludur ve kullanıcıların her iki dünyanın da en iyisinin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

HUAWEI MateBook X Pro ayrıca bir HUAWEI ürününde şimdiye kadarki en güçlü ve kapsamlı tüm senaryo deneyimini sunuyor. Telefonlar, tabletler, monitörler de dahil olmak üzere diğer HUAWEI ürünleriyle sorunsuz bir şekilde iş birliği yapma yeteneği ile kullanıcılar, sahip oldukları farklı HUAWEI cihazlarından herhangi birinde anlık ilhamlarını yakalayabilir ve içerik, bunların tümü arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edilir. Akıllı telefonlarla Çoklu Ekran İş Birliği artık üç adede kadar etkin pencereye izin vererek olağanüstü çoklu görev performansı sunar. Alternatif olarak, kullanıcılar akıllı telefon dosyalarını dizüstü bilgisayarda açabilir ve doğrudan değişiklik yapabilir. Görüntülü aramalar ayrıca dizüstü bilgisayardan başlatılabilir ve dizüstü bilgisayar çevre birimleriyle yapılabilir, bu da arama etkinken kullanıcıları sürekli telefonu tutmaktan kurtarır.

Çoklu Ekran İş Birliği sayesinde, kullanıcılar bir HUAWEI tableti HUAWEI MateBook X Pro’ya bağlayabilir ve tableti bir çizim defteri veya ikinci bir ekran olarak ya da yalnızca sürükle ve bırak dosya aktarımları için kullanabilirler. HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI MateView’a kablosuz veya kablolu olarak da bağlanabilir. Gelecekteki güncellemeler, kullanıcıların yeni tüm senaryo deneyimlerinin keyfini çıkarması için daha da fazla bağlantı seçeneği sunacak.

Hayatı kolaylaştıran akıllı teknolojiler

HUAWEI MateBook X Pro, fareyi kullanmaktan bile daha üstün bir etkileşim deneyimi sunan altı yeni sezgisel hareketi destekleyen yeni ve geliştirilmiş HUAWEI Free Touch özelliğine sahip. HUAWEI Share bağlantı alanı da dokunmatik yüzeye yerleştirilmiştir. Kullanıcılar, bir HUAWEI akıllı telefona hafifçe dokunarak iki cihaz arasında Çoklu Ekran İş Birliğini başlatabilir.

Bir iş dizüstü bilgisayarı olarak HUAWEI MateBook X Pro, hızlı ve kolay tek adımlı oturum açma için yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu olan Parmak İzi Güç Düğmesini destekler. HUAWEI MateBook X Pro tatmin edici, dokunsal bir yazma deneyimi sağlamak için ultra ince dizüstü bilgisayarlar arasında nadir görülen 1,5 mm tuş hareketi özelliğine sahip harika bir klavyeye sahiptir.

MateBook X Pro, 11.295 TL’ye varan MateView SE monitör, MatePad T10S tablet, kablosuz Slim Klavye, Bluetooth Mouse ve Sırt Çantası hediyeleri ile birlikte 45.000 TL fiyatla Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Online Mağaza ayrıca eşin fiyatına vade farksız 4 taksit imkanı da sunuyor.