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Çin kökenli eski Zoom çalışanı görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor
Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen görüntülü konuşma uygulaması Zoom, bu defa Amerika Birleşik Devletleri’nde bir soruşturmayla gündemde. Çin kökenli eski bir Zoom çalışanı olan Julien Jin, 1989 yılında yaşanan Tiananmen Olayları‘nın anısına yapılan görüntülü görüntülü konuşmaları engellediği iddiası ile suçlanıyor. Brooklyn fedaral savcıları, Julien Jin’a bir dava açtılar. Firma, Çin doğumlu Eric Yuan tarafından San Jose, Kalifornia’da kurulmuştu.
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Zoom firmasına yöneltilen suçlamaların içeriğine daha detaylı bakalım
Suçlamalara göre Jin, Zoom ile Çin kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri arasında bağlantı görevi görüyordu. Pozisyonunu Çin Halk Cumhuriyeti’nin içinde ve dışındaki muhaliflerini hedef almak için kullandı, hesap bilgilerini topladı ve toplantıları aksattı. Belirlediği kullanıcıların hesaplarını Zoom’un hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasakladı. Bunlara ek olarak etkinlik odalarına sızdı ve bazı bazı görüşmeleri uygunsuz içerikler barındırdıkları gerekçesiyle engelledi.
İddialara göre Zoom’da güvenlik teknik lideri olarak çalışan Julian Jin, Tiananmen Protestolarının yıldönümü yaklaşırken, anma planlayan muhaliflerin hesap bilgilerini diğer çalışanlardan talep etti. Bu bilgilere dayanarak Çinli yetkililer ülkelerinde bazı tutuklamalar gerçekleştirdiler.
Zoom, bu yılın başlarında bazı halka açık anma etkinliklerini ve bu etkinliklerin düzenleyicilerinin hesaplarını sonlandırdığı için özür dilemişti. Firma, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını belirtmişti. Ayrıca adı geçen çalışanın işten çıkarıldığını ve konuyla ilgili diğer bazı Zoom çalışanının soruşturma tamamlanana kadar idari izne çıkarıldığını eklemişti.
Jin, Zoom kullanıcılarının kimliğine büründüğü ve eyaletler arası kimlik aktarımına yönelik bir komplo kurmakla suçlanıyor ve kendisi için maksimum 10 yıllık hapis cezası öngörülüyor. Bu dava sayesinde ABD ile Çin arasında Huawei ile başlayan ve uzun zamana yayılan gerginlik yeni bir boyut kazanmış oldu. Davanın ne şekilde sonuçlanacağını ve iki ülke ilişkilerine yansımalarını hep birlikte göreceğiz.
Google Chrome adres çubuğundan hızlı işlemler nasıl yapılır?
Birkaç hafta önce gelen Google Chrome 87 güncellemesi, tarayıcıyı daha performanslı ve uyumlu hale getirdi. Ancak gelen özelliklerden bazıları oldukça sessiz bir şekilde geldi.
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Varsayılan olarak kapalı gelen Quick Actions, yani Hızlı İşlemler özelliği; kullanıcıların URL adres çubuğuna bazı kısa komutlar yazarak belirli işlemleri hızlıca yapmalarına olanak sağlıyor. Bu işlemlerin arasında tarayıcı geçmişi silme, çerezleri silme veya tarayıcıyı güncelleme gibi uygulamalar bulunuyor.
Google Chrome Quick Actions/Hızlı İşlemler nasıl aktifleştirilir?
Chrome 87 ile tarayıcıya eklenen bu özellik, belirttiğimiz gibi kapalı olarak geliyor. Ancak çok kısa bir iki işlemle aktifleştirilebiliyor. Bunun için öncelikle Chrome Experiments/Deneyleri kısmına girip “flags” özelliğine erişmek gerekiyor. Buna da adres çubuğuna chrome://flags yazarak ulaşılabiliyor. Ardından ise “flags” sayfasının arama kısmına “omnibox suggestion” yazıldığında aktifleştirmek gereken iki seçeneğe kolayca ulaşabiliyoruz:
- Omnibox suggestion button row
- Omnibox Pedal Suggestions
Bu iki özelliğin karşısındaki seçeneği “Default” yerine “Enabled” yaptığınız zaman, aktif hale gelmeleri için tarayıcıyı kapatıp tekrardan açmanız gerekecek. Tarayıcıyı yeniden başlattığınızda ise işlev artık kullanılabilir hale gelmiş olacak.
Bu özelliğin aktif olmasıyla beraber tarayıcınızda adres çubuğuna gidip “çerezleri sil”, “tarayıcı güncelle”, “sayfayı çevir”, “gizli pencere/mod”, “şifreleri yönet”, “geçmişi sil”, “kredi kartını düzenle” gibi komutları yazdığınız zaman çıkacak seçeneğe tıklayıp işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta açık olan bir sekmenizin ismini yazdığınızda ona geçiş bile sağlayabiliyorsunuz.
Adım Adım Quick Actions aktifleştirme nasıl yapılır?
Güvenlik
5G teknolojisi bazı güvenlik açıkları verebilir
Yeni yapılan bazı araştırmalara göre 5G bağlantı teknolojisi beraberinde bazı güvenlik açıkları ve aksamaları getirebilir.
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Şu anki mevcut bağımsız olmayan ve gelecek olan bağımsız 5G bağlantı teknolojilerinin ikisinde de bazı güvenlik açıkları bulundu.
5G ağının bazı protokol açıkları olabilir
Bir siber güvenlik firması olan Positive Technologies tarafından açıklandığına göre; şu anda 5G’yi sunan birçok mobil operatörü, bunu önceki neslin 4G altyapı temelli bağlantılarını kullanarak yapıyor. Ancak bu ağların sahip oldukları Diameter ve GTP protokolleri zafiyetleri dolayısıyla yakın zamanda ağlarda bağımsız çekirdek 5G ağlarına geçiş yapılmaya hazırlanılıyor.
Ancak Positive Technologies firmasının belirttiğine göre bu yeni ağlar da bazı riskler barındırıyor. Bu sefer de HTTP/2 ve PFCP isimli protokollerde bazı açıkları bulunan bağımsız 5G ağları, kullanıcıların profil bilgisini çalınma ve onları taklit edilmelerine izin verme potansiyellerine sahip.
Şirketin CTO’su Dmitry Kurbatov, bu ağların kurulmaları ve operatörlerin mevcut açıkları kapatmaları sırasında bu tip şeylerden faydalanılabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda 5G bağımsız ağlarının farklı uygulamalarla birlikte toplumda yaygınlaştıkça gelebilecek zararların artacağını vurguluyor. Sağlık, ulaşım gibi farklı ve temel alanlarda bu tip aksamalar görülmesi olası hale gelebilir.
Bu nedenle de operatörlerin bu tür güvenlik durumlarını göz önünde bulundurmaları ve bunlara en baştan bir çözüm üretmeleri gerektiğini belirten Kurbatov; bu türden saldırıların böylesi bir rekabet ortamında hem ekonomik hem de itibar kaybı anlamına geleceğinin altını çiziyor. Böylesi çeşitli bir saldırı alanına karşılık ise kurulacak sağlam bir ağ güvenlik altyapısının ise kullanıcıları korumanın en iyi yolu olduğunu söylüyor.
Güncelleme
Microsoft Edge, tarayıcıların büyük sorunlarından birini çözüyor
Microsoft, tarayıcısı Edge için RAM kullanımını azaltacağı düşünülen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Deneme aşamasındaki bu özelliğe göre tarayıcı, açık olan sekmelere uzun süre geçilmemesi durumunda o sekmeleri beklemeye alabilecek. Bunun, özellikle de bilgisayar üzerinden iş yapılıyor veya çoklu sekmeler kullanılıyorsa; tarayıcıların zaman zaman bilgisayarın performansını bile düşürebilen RAM kullanımı sorununu bir nebze olsun çözeceği düşünülüyor.
Konuyla alakalı bilgiler Windowslatest’tan geliyor. Buna göre Microsoft, yakın zamanda ivme kazanan tarayıcısı Edge için yeni bir deneysel özellik ekledi. Bir süredir kullanılmayan açık sekmeleri beklemeye alması planlanan özellik, sekmelerin açılması durumunda ise onları tekrardan aktif hale getiriyor. Özelliğin denemelerinde ise RAM ve işlemci kullanımında ciddi farklar gözlemlenebiliyor.
Microsoft Edge Beta versiyonunda özellik mevcut durumda
Bu özellik deneysel olması nedeniyle tahmin edilebileceği gibi şu anda sadece beta kanalında erişilebilir halde. Ancak birkaç hafta içerisinde tarayıcıya gelmesi olası. Böylelikle ilk olarak Chromium 79 ile gelen özellik Microsoft tarafından yavaş yavaş kullanıma koyulmaya başlanmış olacak. Ayrıca Microsoft’un dediğine göre aktif olmayan sekmelerin uyutulması, Windows 10’da %32 RAM tasarrufunun yanında %37 de işlemci tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında dizüstü bilgisayarlar için pil kullanımını da azaltıyor.
Kullanıcı bu özelliği kendi isteğine göre ayarlayabiliyor ve açık sekmelerin hangi süre sonunda beklemeye alınabileceğine karar verebiliyor. Sonuç olarak da kullanımda olup beklemeye alınan sekmeler az tüketim sağlarlarken, onlara dönüldüğünde sistem tekrar onları yükleme yoluna gidiyor.
Bununla beraber bir ses veya görüntü sunulan sekmeler veya kayıt altında olan sekmelerin bekleme özelliğinde bir istisna oluşturduklarını da hatırlatmakta fayda var. Yine kendini sürekli yenileyen veya aktif kalması gerekecek türden sekmeler de var olabilir. Dolayısıyla başka türden istisnaların olup olmayacağını görebilmek için beklememiz gerekecek.
Son olarak deneme aşamasında olan özelliğin bazı sekmelerde ve sitelerde nasıl çalışacağı, beklemeden sonra aktif hale gelen sekmelerin düzgün çalışıp çalışmayacağı veya nasıl tepki verecekleri net olarak bilinmiyor. Dolayısıyla özelliğin beta aşamasında biraz daha gözlemlenip gelişmesi gerekecek.
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