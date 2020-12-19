Çin kökenli eski Zoom çalışanı görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor

Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen görüntülü konuşma uygulaması Zoom, bu defa Amerika Birleşik Devletleri’nde bir soruşturmayla gündemde. Çin kökenli eski bir Zoom çalışanı olan Julien Jin, 1989 yılında yaşanan Tiananmen Olayları‘nın anısına yapılan görüntülü görüntülü konuşmaları engellediği iddiası ile suçlanıyor. Brooklyn fedaral savcıları, Julien Jin’a bir dava açtılar. Firma, Çin doğumlu Eric Yuan tarafından San Jose, Kalifornia’da kurulmuştu.

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Zoom firmasına yöneltilen suçlamaların içeriğine daha detaylı bakalım

Suçlamalara göre Jin, Zoom ile Çin kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri arasında bağlantı görevi görüyordu. Pozisyonunu Çin Halk Cumhuriyeti’nin içinde ve dışındaki muhaliflerini hedef almak için kullandı, hesap bilgilerini topladı ve toplantıları aksattı. Belirlediği kullanıcıların hesaplarını Zoom’un hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasakladı. Bunlara ek olarak etkinlik odalarına sızdı ve bazı bazı görüşmeleri uygunsuz içerikler barındırdıkları gerekçesiyle engelledi.

İddialara göre Zoom’da güvenlik teknik lideri olarak çalışan Julian Jin, Tiananmen Protestolarının yıldönümü yaklaşırken, anma planlayan muhaliflerin hesap bilgilerini diğer çalışanlardan talep etti. Bu bilgilere dayanarak Çinli yetkililer ülkelerinde bazı tutuklamalar gerçekleştirdiler.

Zoom, bu yılın başlarında bazı halka açık anma etkinliklerini ve bu etkinliklerin düzenleyicilerinin hesaplarını sonlandırdığı için özür dilemişti. Firma, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını belirtmişti. Ayrıca adı geçen çalışanın işten çıkarıldığını ve konuyla ilgili diğer bazı Zoom çalışanının soruşturma tamamlanana kadar idari izne çıkarıldığını eklemişti.

Jin, Zoom kullanıcılarının kimliğine büründüğü ve eyaletler arası kimlik aktarımına yönelik bir komplo kurmakla suçlanıyor ve kendisi için maksimum 10 yıllık hapis cezası öngörülüyor. Bu dava sayesinde ABD ile Çin arasında Huawei ile başlayan ve uzun zamana yayılan gerginlik yeni bir boyut kazanmış oldu. Davanın ne şekilde sonuçlanacağını ve iki ülke ilişkilerine yansımalarını hep birlikte göreceğiz.