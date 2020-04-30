COVID-19 salgını sonrası etkileyici bir büyüme sergileyen Zoom geçtiğimiz günlerde 300 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştıklarını açıklamıştı. Daha sonra şirket bu rakamın günlük katılımcı sayısı olduğunu ve açıklamalarında bu ikisi arasında bir karışıklık yaşadıklarını ifade etti.

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Zoom 300 milyon günlük kullanıcısı olmadığını kabul etti!

Zoom geçtiğimiz günlerde Dünya genelinde 300 milyondan fazla insanın bu zorlu dönemde Zoom kullandığını belirtmişti. Ancak sonradan bu verileri açıklamasından sildi ve şimdi Zoom üzerinden yapılan yayınlara 300 milyon günlük katılımcısı olduğunu iddia ediyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı ve katılımcı sayısının birbirinden oldukça farklı veriler olduğuna dikkat etmeliyiz. Günlük toplantı katılımcıları birden çok kez sayılabilir. Örneğin gün içerisinde birden fazla Zoom toplantınız varsa her biri için katılımcı olarak sayılmanız anlamına gelecektir. Fakat günlük aktif kullanıcı sayısı verisi hesaplanırken kullanıcılar sadece bir kez sayılır. Bu veri hizmet kullanımını ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Sadece toplantı katılımcılarını saymanın platform kullanımını olduğundan büyük göstermenin kolay ve yanıltıcı bir yolu olduğunu söyleyebiliriz. Yanıltıcı blog yazısı sayıların Dünya çapında manşetlere taşınmasından bir gün sonra 24 Nisan’da düzeltildi.

Şirket yaptıkları hatayı kabul eden bir not yayınladı ve şunları söyledi: “COVID-19 salgını sırasında günlük 300 milyondan fazla kişiye iletişim anlamında yardım etmekten gurur duyuyoruz. 22 Nisan’daki bir blog yazısında istemeden katılımcıları “kullanıcı” ve “kişi” olarak ifade ettik. Bu hatayı fark ettiğimizde ifadeyi “katılımcılar” olarak düzelttik.”.

Zoom geçtiğimiz günler gerçekten etkileyici bir büyüme yaşadı ve Aralık ayında 10 milyon olan katılımcı sayısı 300 milyona yükseldi. Bu olağanüstü büyümeye rağmen Microsoft Teams ve Google Meet gibi rakipleri aradaki mesafeyi kapatıyor. Microsoft dün günlük 75 milyon aktif Teams kullanıcısına sahip olduklarını ve bir ayda kullanıcı sayılarında %70’lik bir sıçrama olduğunu söyledi. Microsoft ayrıca bu ay tek bir günde 200 milyon katılımcı kaydetmeyi başardı. Google Meet ise her gün yaklaşık 3 milyon kullanıcıyı platformlarına ekliyor ve son zamanlarda günlük 100 milyondan fazla Meet katılımcısına sahip.

Google, Microsoft, Facebook ve diğerleri hala yeni özellikler ve hizmetlerle Zoom’u yakalamaya çalışıyor. Google, Meet servisinin ücretsiz olacağını bu hafta duyurdu ve tasarım anlamında geri kalan özellikleri konusunda iyileştirmelere gitti. COVID-19 salgını nedeniyle çok fazla ihtiyaç duyulan video konferans uygulamaları arasındaki rekabet her geçen gün artarak devam ediyor.