Otomobil
Tesla’nın “tam otonom sürüş” özelliği aylık abonelik modeline sahip olacak!
Tesla’nın 1. çeyrek raporlarının açıklandığı toplantıda şirketin CEO’su Elon Musk tam otomatik sürüş özelliklerinin 2020’nin sonlarına doğru aylık abonelik modeline sahip olacağını açıkladı.
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Tesla’nın “tam otonom sürüş” özelliği aylık abonelik modeline sahip olacak!
Çarşamba günü 2020 yılının ilk çeyrek kazanç toplantısı sırasında Tesla CEO’su Elon Musk şirketin “tam otonom sürüş” sisteminin bu yıl sonunda aylık abonelik olarak sunulacağını açıkladı. Tesla geçtiğimiz birkaç yıldır otonom sürüşü desteklemek için gerekli donanımları araçlarında fabrikada kurulmuştu veya yükseltme olarak sunmaktaydı. Temel olarak araç bu özeliklere sahip olmasa dahi Tesla’ya otomatik pilot ve tam otonom sürüş gibi özellikleri etkinleştirmesi için ödeme yapabiliyor ve bu özelliklere sahip olabiliyordunuz. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında otomatik pilot özelliğini yüklemenin bedeli 3000 dolarken tam otomatik sürüş özelliğini yüklemenin bedeli 5000 dolardı. Otomatik pilot özelliği aracınızın şeritleri takip etmesini, trafiğe ayak uydurmasını ve yayalardan kaçınmasını sağlar. Tam otonom sürüş ise tüm bunların yanı sıra otonom park etme ve aracınızı otopark gibi alanlarda çağırabilmenize olanak sağlar.
Tesla araçlarını ikinci el satın alan veya tam otonom sürüş paketini satın almayan kullanıcılar için tüm bu masraflardan kaçınmak oldukça güzel bir yatırım olarak görülmekteydi. Bu yüzden Musk Çarşamba günü açıklamasında bu özellikler için abonelik sistemine sahip olacaklarını ancak bunun yıl sonuna doğru olacağını belirtti. Musk açıklamasına şu sözler ile devam etti: “ Tam otonom sürüş özelliği kullanıcılar için bir seçenek. Bizim bakış açımıza göre tüm bu özellikler kullanıcılar için güvenilir bir yatırım. Kullanıcıların yatırımlarının karşılığını alacaklarına inanıyoruz. Bence tam otonom sürüş insanların pişman olmayacağı bir özellik.”. Abonelik sisteminin detayları henüz belli değil. Fakat birçok sektörde olduğu gibi araçlarımızda da abonelik sistemlerinin görülmesine Tesla’nın öncülük etmesi oldukça olası gözüküyor.
Genel
2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
2021 BMW 3 serisi plug-in hibrit modeli ile geliyor! Plug-in hibrit teknolojisi ile yeni BMW 3 serisi çok daha güçlü ve yakıt konusunda çok daha cimri geliyor!
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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
Elektronikleşme son BMW 3 serisi ile buluştu! Perşembe günü, BMW 2021 model 330e ve 330e xDrive plug-in hibrit modellerini duyurdu. BMW’nin 3 serisinde 2.0’lık turbo motoru bir elektrik motoru ile birlikte bulunmaktaydı. Elektrikli motor, yolcu koltuğunun altında konumlandırılan 12 kilowatt’lı lithium-ion pillerden gücünü almaktadır. Toplamda 288hp (horsepower) ve 310 n/m torka sahip araca, bu piller tek başına 107 hp ve 77 n/m tork sağlıyor ve bütün bu denge sekiz kademeli otomatik şanzıman tarafından dengeleniyor.
Kullanıcılar Sport moduna geçtiği zaman 10 saniye boyunca ekstra 40hp elde edecekler. Bu verilere göre 330e modeli 0-60 mph (96.5km/h) hıza 5.6 saniyede ulaşırken xDrive modeli all-wheel-drive (4-çeker) modundayken bu hıza 5.7 saniyede ulaşıyor. Tüm bu süreçte elektrikli sedan modeli galon başına (1 galon = 3.7 litre) 75 – 67 mil (120 – 107km) arası bir yakıt ekonomisi sağlıyor.
Tamamen sessiz elektrikli motoru sevenler için 330e modeli 22 mil (35km/h) hıza kadar sadece elektrikli motor ile gidebiliyorken, 330e xDrive modeli 20 mil (32km/h) hıza kadar elektrikli motor ile gidebiliyor ve bu süreçte iki model de sadece elektrikli motordan güç alıyor ve yakıt tüketmiyorlar. Bunlar BMW‘nin iddiaları, yani EPA‘nın yapacağı resmi ölçümleri net değerleri verecektir.
Genel olarak BMW, standart arabalarında sevilen ve kabul gören tüm şasi ve süspansiyon sistemlerinden faydalandığından dolayı, yeni plug-in hibrit modellerinin de spor sedanlar gibi kullanılabileceğini vaad etti. Buna; aşağıya çekilen ağırlık merkezinin, dışbükeyi arttırılan ön tekerlerin, daha güçlü bir gövde yapısının ve süspansiyon bağlantılarının fayda sağlayacağını belirtti.
Bir plug-in hibrit 3 serisine sahip olmanın en ekonomik yolu Türkiye vergisi hariç 45,545$‘lık başlangıç fiyatından sonra 995$‘lık bir destinasyon ücretinden geçiyor. Alıcılar; aktif güvenlik donanımı, 18 inç jant, deri yüzey, elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, akıllı anahtarsız giriş, viraj aydınlatma farlarını kapsayan bir dizi standart donanım listesi bulacak. M sport paketini ve daha fazla konfor özelliklerini de içeren opsiyon paketlerinin son derece zengin olması oldukça muhtemel. xDrive tercihi, aracın opsiyonsuz hali ile yurtdışı fiyatı 47,545$‘a mal oluyor.
BMW, Mayıs ayında ilk otomobilleri bayilere göndermeyi planlıyor, ancak son zamanlarda yaşanan Koronavirüs sebebi ile planda değişiklikler olabilir.
Otomobil
Yerli otomobili yerinde gördük! TOGG özellikleri neler? Ne düşünüyoruz?
Yerli otomobilimiz Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yani TOGG markasıyla tanıtıldı. C sınıfı iki farklı SUV ve C sınıfı sedan prototipinin tanıtıldığı lansmanda TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleri ve tanıtımları yer aldı.
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Türkiye’nin ikinci yerli otomobil girişimi olan otomobil resmen tanıtılmış oldu. Lansmanda ilk yerli otomobil projemiz olan ve seri üretime geçirilmeyen Devrim modeline de atıfta bulunuldu. Aynı zamanda lansmanda Devrim modelinin, son ve tek prototipi de sergilenmek üzere alanda konumlandırılmıştı. TOGG CEO’su Gürcan Karataş’ın sunumuyla araç resmen tanıtıldı. Araba modeli teknolojik olarak gelişmiş özellikler sunuyor.
Internet of Things (IoT) gibi yenilikçi donanıma sahip modelin üretim itibariyle günümüz standartlarına uygun şekilde fakat doğuştan elektrikli motora sahip olacak. Araçta 0 emisyon değerleri yer alacağı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı.. Bu motorun toplamda 500 km menzil kat edebilecek. Yerli arabanın şu an için sadece iki tip kasa seçeneği bulunuyor.
Sedan ve SUV olarak belirlenen bu kasa modelleri 2030 yılına kadar seri üretimle birlikte C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, B-MPV olmak üzere 5 model alternatifi bulunacak. Beygir seçeneklerinde ise 200 ve 400 beygir kıstaslarından biri seçilebilecek. 200 beygirlik seçenek 7,6 sn, 400 beygirlik opsiyon 4,8 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Bununla birlikte, arabanın içerisinde çift motor konumlandırılmış. Bu yüksek motor hacmine sahip otomobillerde dört çeker özelliğine sahip olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacmine sahip araçta 500 km yol mesafesi kat edebilecek. Yerli otomobil merkezi bir sisteme bağlı olacak ve sürekli güncelleme alabilecek.
Otomobil
Honda 2021’den sonra Türkiye’de otomobil üretmeyecek!
Japon otomobil devi Honda dün yaptığı açıklamada, Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasının ardından 2021 yılından sonra artık Türkiye’de otomobil üretimi yapmayacağını söyledi.
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Honda bu kararı neden aldı?
Uzak doğulu deneyimli marka bu kararı sektördeki elektrifikasyon gelişmeleri ve ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte üretim kapasitesinin sağlanması yüzünden aldığını belirtti. Üretici, otomobil ithalatı ve dağıtımı hizmetlerini içeren operasyonların ise devam edeceğini söyledi. Ayrıca bu kararın motosiklet bölümü için geçerli olmadığını ve motosiklet üretimine devam edileceğini belirtti.
1992 yılında Türkiye’ye gelen ünlü otomobil üreticisi, 1997 yılı sonundan itibaren ise imza otomobillerinden biri olan Civic modelinin seri üretimini gerçekleştirerek ülkemizdeki üretimlerini başlatmıştı.