Tesla’nın “tam otonom sürüş” özelliği aylık abonelik modeline sahip olacak!

2021 BMW 3 serisi plug-in hibrit modeli ile geliyor! Plug-in hibrit teknolojisi ile yeni BMW 3 serisi çok daha güçlü ve yakıt konusunda çok daha cimri geliyor!

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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!

Elektronikleşme son BMW 3 serisi ile buluştu! Perşembe günü, BMW 2021 model 330e ve 330e xDrive plug-in hibrit modellerini duyurdu. BMW’nin 3 serisinde 2.0’lık turbo motoru bir elektrik motoru ile birlikte bulunmaktaydı. Elektrikli motor, yolcu koltuğunun altında konumlandırılan 12 kilowatt’lı lithium-ion pillerden gücünü almaktadır. Toplamda 288hp (horsepower) ve 310 n/m torka sahip araca, bu piller tek başına 107 hp ve 77 n/m tork sağlıyor ve bütün bu denge sekiz kademeli otomatik şanzıman tarafından dengeleniyor.

Kullanıcılar Sport moduna geçtiği zaman 10 saniye boyunca ekstra 40hp elde edecekler. Bu verilere göre 330e modeli 0-60 mph (96.5km/h) hıza 5.6 saniyede ulaşırken xDrive modeli all-wheel-drive (4-çeker) modundayken bu hıza 5.7 saniyede ulaşıyor. Tüm bu süreçte elektrikli sedan modeli galon başına (1 galon = 3.7 litre) 75 – 67 mil (120 – 107km) arası bir yakıt ekonomisi sağlıyor.

Tamamen sessiz elektrikli motoru sevenler için 330e modeli 22 mil (35km/h) hıza kadar sadece elektrikli motor ile gidebiliyorken, 330e xDrive modeli 20 mil (32km/h) hıza kadar elektrikli motor ile gidebiliyor ve bu süreçte iki model de sadece elektrikli motordan güç alıyor ve yakıt tüketmiyorlar. Bunlar BMW‘nin iddiaları, yani EPA‘nın yapacağı resmi ölçümleri net değerleri verecektir.

Genel olarak BMW, standart arabalarında sevilen ve kabul gören tüm şasi ve süspansiyon sistemlerinden faydalandığından dolayı, yeni plug-in hibrit modellerinin de spor sedanlar gibi kullanılabileceğini vaad etti. Buna; aşağıya çekilen ağırlık merkezinin, dışbükeyi arttırılan ön tekerlerin, daha güçlü bir gövde yapısının ve süspansiyon bağlantılarının fayda sağlayacağını belirtti.

Bir plug-in hibrit 3 serisine sahip olmanın en ekonomik yolu Türkiye vergisi hariç 45,545$‘lık başlangıç fiyatından sonra 995$‘lık bir destinasyon ücretinden geçiyor. Alıcılar; aktif güvenlik donanımı, 18 inç jant, deri yüzey, elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, akıllı anahtarsız giriş, viraj aydınlatma farlarını kapsayan bir dizi standart donanım listesi bulacak. M sport paketini ve daha fazla konfor özelliklerini de içeren opsiyon paketlerinin son derece zengin olması oldukça muhtemel. xDrive tercihi, aracın opsiyonsuz hali ile yurtdışı fiyatı 47,545$‘a mal oluyor.

BMW, Mayıs ayında ilk otomobilleri bayilere göndermeyi planlıyor, ancak son zamanlarda yaşanan Koronavirüs sebebi ile planda değişiklikler olabilir.