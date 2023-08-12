Çoğumuzun aklına makam arabası denildiği vakit Mercedes gelir. Mercedes’in S serilerini hem ülkemizde hem de yurtdışında makam arabası olarak oldukça fazla tercih ediyorlar. Ancak bu segmentte otomobil üreten BMW de var. Ülkemizde de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL makam arabası tercihini BMW 7 serisinden yana kullanmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise BMW, elektrikli ve zırhlı makam arabası olan i7 Protection’ı tanıttı.

Otomobil resmen bir tank gibi inşa edilmiş. BMW i7 Protection, zırhlı çelik bir yapıda geliyor. Bu gövdenin altında zırh bulunuyor. Bunların haricinde otomobilde kalın zırhlı camlar ve zırhlı sızdırmaz bir yakıt deposu bulunuyor.

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Araç zırhlı evet. Ancak lastikler ne olacak dediğinizi duyar gibiyim. BMW bu alanda da çalışmış ve Michelin PAX run-flat lastiklerle sarılı 20 inç büyüklüğünde jantlarla tamamlanan bir teker kullanmış. Ve evet bu lastikler kurşun geçirmiyor.

Kaputun altında bizleri elektrikli otomobillere göre hantal kalan bir motor karşılıyor. Araba 0-100 km/s hıza 9 saniyede ulaşıyor, bu da daha hızlı bir BMW’ye alışkın olanlar için biraz yavaş olabilir. Ancak elektrikli bir tank kullandığımızı unutmamak lazım.

İç tarafta ise fazlasıyla premium bir tasarım bizleri karşılıyor. Bu tasarım sadece yolcular için değil şoför için de geçerli. Hem ön tarafta hem de arka tarafta her yerde ekranlar bulunuyor. Her yerde deri kullanılmış. Oldukça rahat görünüyor.