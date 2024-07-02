Zepp Health Corporation, giyilebilir teknoloji dünyasında önemli bir adım olan yeni Zepp OS 4’ü duyurdu. Bu en son işletim sistemi, OpenAI’nin GPT-4 teknolojisini entegre ederek Amazfit akıllı saatlerini daha duyarlı, kullanıcı dostu ve güvenli hale getiriyor. Bu gelişme, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyarak, akıllı saat kullanıcılarına geniş bir yelpazede yenilikçi özellikler sunuyor.

Zepp OS 4’ün Öne Çıkan Özellikleri

Geliştirilmiş Zepp Flow Entegrasyonu: ZeppOS 4, OpenAI’nin GPT-4 teknolojisini kullanarak kullanıcıların cihazlarını sesli komutlarla kontrol etmelerini sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, cihaz ayarlarını yönetebilir, WhatsApp gibi Android uygulamalarından gelen mesajları yanıtlayabilir ve Bluetooth aramaları zahmetsizce yapabilir. iOS desteği de yakında sunulacak.

Genişletilmiş Dil ve Ses Özellikleri: ZeppOS 4, İngilizce ve Almanca dillerinde sesli yanıt desteği sunuyor. Temmuz ayı sonunda Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece ve Portekizce dillerinde de sesli yanıtların eklenmesi planlanıyor. Bu, kullanıcıların cihazlarıyla kendi dillerinde daha etkileşimli bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

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Geliştirilmiş Bluetooth ve Mesajlaşma Entegrasyonu: Zepp OS 4, gelişmiş Bluetooth özellikleriyle donatıldı. Sonos hoparlörler, Garmin bisiklet ölçerler, GoPro ve DJI aksiyon kameraları gibi cihazlarla sorunsuz bağlantı sağlayarak kullanıcıların günlük aktivitelerini ve fitness rutinlerini daha verimli hale getiriyor.

Yenilikçi Mini Uygulamalar ve Fitness Çözümleri: ZeppOS 4, Zepp OS 3.5 cihazlarında kişiselleştirilmiş egzersiz arayüzleri için Workout Extensions gibi mini uygulamalar sunuyor. Bu mini uygulamalar, spor konumlandırma yardımcıları ve özel fitness testleri ile kullanıcıların spor ve sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Kullanıcı Katılımını ve İnovasyonu Artırma: Zepp Health, Zepp App ile 300’den fazla mini uygulama ve 5.700’den fazla saat kadranı sunarak kapsamlı kişiselleştirme ve kullanıcı katılımını teşvik ediyor. Bu sayede dünya çapında 200 milyondan fazla ünite sevk edilmiş durumda.

Kişiselleştirilmiş Sağlık Çözümlerine Bağlılık: Zepp Health, yapay zekayı ekosistemine entegre ederek kullanıcılarına kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri sunuyor. Zepp Aura’da uyku rehberliği ve Zepp Coach’ta gerçek zamanlı fitness koçluğu gibi yapay zeka odaklı özellikler, kullanıcıların sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Zepp OS 4, giyilebilir teknolojide devrim yaratma potansiyeline sahip. OpenAI’nin GPT-4 teknolojisi ile desteklenen bu işletim sistemi, akıllı saatlerin sunduğu fonksiyonları ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırıyor. Zepp Health, bu yenilikçi özelliklerle donatılmış cihazlarıyla, kullanıcılarına hem sağlık hem de teknoloji alanında en üst düzeyde hizmet sunmayı hedefliyor.

Bu yeni işletim sisteminin tanıtımı, giyilebilir teknoloji dünyasında heyecan yarattı ve Zepp Health’in sektördeki liderliğini pekiştirdi. Kullanıcılar, Zepp OS 4’ün sunduğu yenilikçi özelliklerle günlük yaşamlarını daha kolay ve verimli hale getirebilecekler.

Zepp OS 4’ün lansmanı, kullanıcıların daha sağlıklı ve daha bağlantılı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu yeni işletim sistemi ile Zepp Health, giyilebilir teknoloji dünyasında çıtayı bir kez daha yükseltiyor.