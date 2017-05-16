Oyun firması ZeniMax bu sene başında Facebook’un sahibi olduğu Oculus’a dava açmıştı ve 500 milyon$ tazminat hakkı kazanmıştı.

ZeniMax şimdi de Samsung’un Gear VR başlığı için dava açmaya hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği teknolojiyi kendi başlıklarında kullanan Oculus bunu aynı zamanda Samsung’un Gear VR başlığında da kullanmış.

John Carmack, id Software’deyken ZeniMax 2009 yılında id Software’i satın aldı. Bu sırada şirket Gear VR üzerine çalışmalar yapıyordu. Samsung, Gear VR ürününü çıkardığında üzerinde “powered by Oculus” ibaresi yer aldı. Cihazın yazılımlarının bir çoğunda ise John Carmack’ın imzası mevcut.

Şirketin savunduğu şey ise Samsung’un Oculus’a açılan davadan haberdar olduğu ancak Gear VR geliştirilirken bu patentin ihlal edilmesine göz yummuş olması. Durum böyle olunca Samsung’un da suçlu olduğu düşünülüyor ancak mahkeme ne karar verir bilinmez.