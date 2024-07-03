Rusya’nın dezenformasyon kampanyaları uzun süredir devam ediyor, ancak son olaylar oldukça tuhaf bir boyuta ulaştı. Devlete ait bir Rus haber sitesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin eşi Olena Zelensky’nin Paris’teki bir Bugatti bayisinden Bugatti Tourbillion satın aldığına dair asılsız bir iddia ortaya attı. Satıcı, bu iddiaları reddederek, bu propagandayı yayanlara karşı yasal işlem başlatacağını belirtti.

İçindekiler Ukrayna başkanı Zelensky Bugatti Tourbillion almadı

Ukrayna başkanı Zelensky Bugatti Tourbillion almadı

İtalyan gazeteci David Puente, X’te (eski adıyla Twitter) bu hikayenin, Fransa’da geçen ay açılan ve Rusya yanlısı içerikle dolu olan “Verite Cachee” adlı Fransızca bir web sitesinden çıktığını belirtti. Site, düşük kaliteli, yapay zeka tarafından üretilmiş içeriklerle dolu. Sitede, Olena Zelensky’nin Bugatti Tourbillion satın aldığına dair sahte bir fatura ve bir bayi çalışanının Zelensky’ye aracı sattığını iddia eden derin sahte bir video bulunuyor. Bu hikaye, daha sonra Rus devletine ait bir yayın olan RIA Novosti tarafından da ele alındı.

❗️russian propaganda sources spread a fake about Olena Zelenska's alleged purchase of a Bugatti Tourbillon for 4.5 million euros. pic.twitter.com/sOOFC0yn61 — Center for Countering Disinformation (@CforCD) July 1, 2024

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X’te bu iddiaların tamamen yanlış olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu iddiaların, önümüzdeki hafta Washington DC’de düzenlenecek ve Volodymyr Zelensky’nin de katılacağı NATO zirvesine kadar zamanlandığını belirtti.

Bugatti Paris, faturanın sahte olduğunu açıkladı. “Faturada zorunlu yasal detaylar eksik, aracın fiyatı açıkça yanlış, seçeneklerin fiyatı ve açıklamaları tutarsız, grafikler eski ve Bugatti Paris sahipleri böyle bir belgenin düzenlenmesine asla izin vermezdi.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Medya okuryazarlığı olan biri için tüm bunlar oldukça bariz ve açık olsa da, birçok kişi bu dezenformasyona inandı. X’te “Zelensky Bugatti Tourbillion” şu anda yaklaşık 100.000 gönderiyle trend bir konu ve bunun nedeni sadece insanların Tourbillion hakkında heyecan duyması değil.

BBC muhabiri Shayan Sardarizadeh, bu tür propagandanın izini Rusya’da yaşayan ve Rusya yanlısı bir dizi dezenformasyon sitesini yöneten eski Florida polisi John Mark Dougan’a dayandırıyor. BBC, geçen yıl Dougan’ın sitelerinin Volodomir Zelensky’nin ABD vergi mükelleflerinin paralarıyla iki yat satın aldığına dair söylentiyi yaydığını bildirmişti. Bu sahte hikaye, ABD’li senatörler Marjorie Taylor Greene ve JD Vance tarafından da paylaşılmıştı.

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Bu son olay, Zelensky Bugatti Tourbillion iddialarının ne kadar kolay yayılabildiğini ve dezenformasyonun ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gösterdi.