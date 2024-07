Rusya’nın dezenformasyon kampanyaları uzun süredir devam ediyor, ancak son olaylar oldukça tuhaf bir boyuta ulaştı. Devlete ait bir Rus haber sitesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin eşi Olena Zelensky’nin Paris’teki bir Bugatti bayisinden Bugatti Tourbillion satın aldığına dair asılsız bir iddia ortaya attı. Satıcı, bu iddiaları reddederek, bu propagandayı yayanlara karşı yasal işlem başlatacağını belirtti.

İtalyan gazeteci David Puente, X’te (eski adıyla Twitter) bu hikayenin, Fransa’da geçen ay açılan ve Rusya yanlısı içerikle dolu olan “Verite Cachee” adlı Fransızca bir web sitesinden çıktığını belirtti. Site, düşük kaliteli, yapay zeka tarafından üretilmiş içeriklerle dolu. Sitede, Olena Zelensky’nin Bugatti Tourbillion satın aldığına dair sahte bir fatura ve bir bayi çalışanının Zelensky’ye aracı sattığını iddia eden derin sahte bir video bulunuyor. Bu hikaye, daha sonra Rus devletine ait bir yayın olan RIA Novosti tarafından da ele alındı.

❗️russian propaganda sources spread a fake about Olena Zelenska's alleged purchase of a Bugatti Tourbillon for 4.5 million euros. pic.twitter.com/sOOFC0yn61

— Center for Countering Disinformation (@CforCD) July 1, 2024