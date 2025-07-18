Türkiye’nin finansal teknoloji arenasından gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, küresel ödeme sistemleri pazarının iki devi olan Mastercard ve Visa hakkında, rekabeti engelleyici faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu hamle, yerli ödeme kuruluşları için yurt dışı pazarların kapısını aralayabilecek kritik bir adım olarak görülüyor. Gündemdeki Rekabet Kurumu Mastercard ve Visa soruşturması, uluslararası para transferlerinde dengeleri değiştirebilir.

Rekabet Kurumu Mastercard ve Visa’ya Neden Soruşturma Açtı?

Soruşturmanın temelinde, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları tarafından geliştirilen alternatif çözümlerin engellenmesi yatıyor. Bu kuruluşlar, yurt dışında bulunan işyerleri için daha uygun maliyetli ödeme hizmetleri sunmak amacıyla ikili anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmalar sayesinde, işlemler yerelleştirilerek Mastercard ve Visa gibi devlerin uyguladığı yüksek sınır dışı işlem ücretleri by-pass edilebiliyor. Rekabet Kurumu Mastercard ve Visa soruşturması, bu engellerin kaldırılması için önemli bir fırsat sunuyor.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen ön incelemeler, endişe verici bulguları ortaya çıkardı. İddialara göre Mastercard ve Visa, kendi belirledikleri ve “şema kuralları” olarak adlandırılan düzenlemeleri bir koz olarak kullanıyor. Bu kuralları gerekçe göstererek, yerel ödeme kuruluşları ile iş birliği yapan bankalara yönelik yaptırım uygulama gibi caydırıcı yöntemlere başvurdukları iddia ediliyor. Bu durum, Rekabet Kurumu Mastercard ve Visa soruşturması sürecinin ne kadar çetin geçeceğinin bir sinyali olarak kabul ediliyor.

Kurumun başlattığı bu detaylı inceleme, söz konusu şema kurallarının Türkiye’deki finans teknolojileri şirketlerinin yurt dışı operasyonlarını ne ölçüde kısıtladığını netleştirecek. Özellikle POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenip engellenmediği ve alternatif ödeme sistemlerinin pazardan dışlanıp dışlanmadığı gibi kritik konular masaya yatırılacak. Rekabet Kurumu Mastercard ve Visa soruşturması sonucunda, yerli girişimlerin önündeki engellerin kalkması bekleniyor.

Soruşturma kararının alınmış olması, adı geçen şirketlerin kesin olarak kanunu ihlal ettiği anlamına gelmiyor. Ancak bu süreç, Türkiye’nin rekabet hukuku çerçevesinde piyasalardaki adil işleyişi ne kadar önemsediğini ve yerel teknoloji ekosistemini koruma kararlılığını açıkça gösteriyor. Tüm gözler, Rekabet Kurumu Mastercard ve Visa soruşturması sonucunda çıkacak karara ve bu kararın küresel ödeme piyasalarına olası etkilerine çevrilmiş durumda.

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