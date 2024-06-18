Kilo verme sürecinde her yöntemi deneyen insanlar, zaman zaman ilginç ve alışılmadık yöntemlere başvurabiliyorlar. Bunlardan biri de zarf yalayarak kilo verme iddiası. Özellikle evlilik döneminde gelinler kilo verme için türlü türlü yöntemler deniyorlar. Her halimizle güzel olsak da, çoğumuz kilo vermek istiyoruz. Peki zarf yalama bu konuda ne kadar etkili? Sadece zarf yalayarak kilo verme mümkün mü?

Zarf Yalayarak Kilo Verme: Gerçek mi, Efsane mi?

Evlenmek üzere olan bir gelin, bu konuda ilginç bir TikTok videosu çekti. Chloe Williams, düğün davetiyesi zarflarını yalarken farkında olmadan fazla kalori aldığına inanıyor ve bu durumu viral bir TikTok videosunda gözler önüne seriyor. Video, şu anda 1 milyon izlenmeyi aştı. 22 yaşındaki Williams, “Az önce zarfları yalayarak bir oturuşta 1.000’den fazla kalori tükettiğimi öğrendim” diye yakındı.

Bu iddia, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kişiyi şaşırttı. “Yeni korkunun kilidi açıldı”, “Boşa kalori almışsın gibi” yorumlar yapıldı. Peki zarf yalamak kilo aldırır veya verdirir mi?

Neyse ki Williams yaptığı hatanın büyüklüğünü yanlış hesaplamış. İlginç şekilde, zarfları yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcılarda bir miktar kalori var, ancak bu kalori oldukça düşük. Bir başka ilginç bilgi de her ülkede satılan zarflarda kullanılan yapıştırıcıların farklı olması sebebiyle, her zarfın farklı kalorisi olması.

Zarf Yalamanın Kalori Değeri

TikTok videosunu çeken kişi, bir İngiliz pulu üzerindeki yapıştırıcının 5,9 ila 14,5 kalori içerebilen kalori değerini, akasya sakızı olarak da bilinen bir madde olan ABD zarf yapıştırıcısının çok daha düşük kalori maliyeti ile karıştırmış.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) göre, akasya sakızı porsiyon başına yaklaşık 4 kalori içeriyor. Ancak 2000’li yılların ortalarında FDA yetkilileri bu değeri her bir yalamada yaklaşık 1,7 kaloriye düşürdü. Şu anda ise zarf tutkalı uzmanları bu değeri 0,1 kalori olarak hesaplıyor. Doğal olarak zarf tutkalındaki yapıştırıcı miktarı sürekli değiştiği için kalori miktarında da oynamalar olabiliyor.

Ancak burada asıl önemli olan zarf yalamanın kilo verme üzerindeki etkisi. Zarf yalamak, kilo vermeyi bırakın, aldırabilme potansiyeline sahip bir görev olabilir. Bu nedenle düğün davetiyesi veya artık pek kalmasa da mektup gönderirken, zarf yalamayı bırakmak isteyebilirsiniz.

Kilolardan Kurtulmak İçin Sağlıklı Yöntemler

Kilo vermek için bu tür ilginç yöntemler yerine, daha sağlıklı ve sürdürülebilir yöntemler tercih edilmeli. Örneğin, İbir başka gelin olan Vikki Ryan, yağlarından kurtulma umuduyla “sahte Ozempic” aldıktan sonra büyük sağlık sorunları yaşadı. Avustralyalı gelin Brooke Reffo ise daha sağlıklı bir yaklaşım benimsedi ve düğün öncesi 60 kilo verdi.

Reffo, “Kendime porsiyon ölçüsünü öğrettim. Benim için kilo vermem ağzıma ne koyduğuma bağlıydı,” diyor. “Bir uygulama kullanarak kalori saydım. Düşük kaloriyle başladım ve günde 1800 kaloriye ulaşana kadar her hafta fazladan 100 kalori ekledim.”

Sonuç olarak, kilolardan kurtulmak isteyenler için en sağlıklı yol, dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz. Zarf yalayarak kilo verme gibi yöntemler, sadece bir şehir efsanesi ve sağlık açısından güvenilir değil. Yalnızca sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle ideal kilonuza ulaşabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zarf yalamanın kalori değeri olduğunu biliyor muydunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!