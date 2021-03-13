Sosyal medya

Sizden Gelenler

ZAMAN MAKİNESİNE SAHİP OLSAYDIK ? | Sorun Söyleyelim #15

Sorun Söyleyelim #15 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak. Özellikle kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız, sosyal medyada yapılan konsept paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14

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Dilşah’ın sunduğu  serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruyu cevaplıyor. Ayrıca Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçiliyor. Her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında. Sizler de sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada  konsept paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Haftanın Sorusu?

Zaman makinesine sahip olsak, hangi zamana giderdik?

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Adventure İstanbul
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Sizden Gelenler

Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14

Yazan:

Sorun Söyleyelim #14 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak Kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçilerek, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

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Haftanın Sorusu;

Hangi film karakterini oynamak isterdik?

Adventure İstanbul
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Sizden Gelenler

Ada’da satın alabileceğimiz tek ürün? | Sorun Söyleyelim #13

Yazan:

Sorun Söyleyelim #13 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Özellikle sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar; her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız paylaşıma sorularınızı iletebilirsiniz.

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Haftanın Soruları;

Hiç Unutamadığınız sizi çok etkileyen bir Film var mı?

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Hwp çalışanları bir adaya düşse internetten alabileceği bir şey ne olurdu?

1 yıllık pandemi sürecinde hayatınızda ne gibi değişikler oldu hangi radikal kararlar aldınız ?

Pandemi bir hafta içinde bitse tavan yapacak sektör ne olur sizce?

Emniyet şeridinden motorların gitme izni var mı?

Dizüstü bilgisayar pazarındaki Microsoft Windows hakimiyeti yavaş yavaş kırılıp yerine Chrome OS gibi işletim sistemleri geçer mi?

Telefonlardan alınan vergi azalır mı?

Sizce bir telefonun olmazsa olmaz dediğiniz yanı nedir?

Adventure İstanbul
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Sizden Gelenler

Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12

Yazan:

Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? | Sorun Söyleyelim #12

Sorun Söyleyelim #12 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Özellikle sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan soru cevap  paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir; Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11

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Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12

Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim’de Aydoğan, Yıldıray, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Özellikle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında. Ayrıca sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan soru cevap konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

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Haftanın soruları ;

İstanbul’da hız olarak hangi operatör tercih edilmeli?

Videolarda hangi mikrofonları kullanıyorsunuz?

Film, dizi ve diğer içerikleri hangi cihazdan(TV,PC,Telefon,Tablet) İzlemeyi tercih ediyorsunuz ve neden ?

Kendiniz telefon tasarlayacak olsanız hangi can alıcı veya imza niteliğinde özelliği eklersiniz ?

Samsung’un hala yüksek hızda şarj desteği vermemesini nasıl buluyorsunuz rakipleri 120 watt desteği bulundururken Samsung’un amiral gemilerinde bile 25watt kullanmaması yanlış degil mi?

Ersin abinin eski Nokia ve yeni Nokia(HMD) hakkındaki düşünceleri nedir?

1 sene boyunca tek bir proje üzerine çalışacak olsanız bu proje ne olurdu?

Adventure İstanbul
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