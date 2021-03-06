Sizden Gelenler
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Sorun Söyleyelim #14 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak Kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçilerek, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın Sorusu;
Hangi film karakterini oynamak isterdik?
Sizden Gelenler
Ada’da satın alabileceğimiz tek ürün? | Sorun Söyleyelim #13
Sorun Söyleyelim #13 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Özellikle sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar; her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız paylaşıma sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın Soruları;
Hiç Unutamadığınız sizi çok etkileyen bir Film var mı?
Hwp çalışanları bir adaya düşse internetten alabileceği bir şey ne olurdu?
1 yıllık pandemi sürecinde hayatınızda ne gibi değişikler oldu hangi radikal kararlar aldınız ?
Pandemi bir hafta içinde bitse tavan yapacak sektör ne olur sizce?
Emniyet şeridinden motorların gitme izni var mı?
Dizüstü bilgisayar pazarındaki Microsoft Windows hakimiyeti yavaş yavaş kırılıp yerine Chrome OS gibi işletim sistemleri geçer mi?
Telefonlardan alınan vergi azalır mı?
Sizce bir telefonun olmazsa olmaz dediğiniz yanı nedir?
Sizden Gelenler
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Sorun Söyleyelim #12 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Özellikle sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan soru cevap paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
İlginizi Çekebilir; Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim’de Aydoğan, Yıldıray, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Özellikle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında. Ayrıca sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan soru cevap konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın soruları ;
İstanbul’da hız olarak hangi operatör tercih edilmeli?
Videolarda hangi mikrofonları kullanıyorsunuz?
Film, dizi ve diğer içerikleri hangi cihazdan(TV,PC,Telefon,Tablet) İzlemeyi tercih ediyorsunuz ve neden ?
Kendiniz telefon tasarlayacak olsanız hangi can alıcı veya imza niteliğinde özelliği eklersiniz ?
Samsung’un hala yüksek hızda şarj desteği vermemesini nasıl buluyorsunuz rakipleri 120 watt desteği bulundururken Samsung’un amiral gemilerinde bile 25watt kullanmaması yanlış degil mi?
Ersin abinin eski Nokia ve yeni Nokia(HMD) hakkındaki düşünceleri nedir?
1 sene boyunca tek bir proje üzerine çalışacak olsanız bu proje ne olurdu?
Sizden Gelenler
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Sorun Söyleyelim #11 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın soruları;
Kerem Özdemir: Bu zamana kadar kullandığınız en iyi ses ürünü nedir?
Buğrahan Öztekin: Dünyaya bir daha gelseniz hangi yüzyılda yaşamak isterdiniz?
Teknoloji Dünyası: İstanbul’da yaşamazsanız hangi Türkiye şehrinde yaşamak isterdiniz?
Melih akar: Neden bazı markalar diğer ülkelerde iyi teknik servis hizmeti verirken Türkiye’de müşterileri adam yerine koymuyor? Üstelik Türkiye’de çok büyük bir pazara sahipken.
Kerim1391: Akıllı telefon üreticileri için Türkiye pazarının önemi nedir?
Onur Karademir: Bir zamanlar Google’ın geliştirdiği Fuchsia işletim sistemi ne alemde?
Taha berk boz : Iphone’u iphone yapan şey nedir?
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Microsoft Edge karışık matematik problemleri için araç getiriyor
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Oppo Find X3 Pro, Samsung’un 120Hz’lik Ekranını Kullanacak!
Realme 8 Pro 4500 mAh batarya kapasitesi ile gelebilir!
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
5.000 TL’ye ne alınır? | Samsung Galaxy S10+, POCO F2 Pro, Reno 4 Pro
Ergonomik Tasarlandı | Lenovo Yoga Presenter Mouse!
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
5.000 TL’ye ne alınır? | Samsung Galaxy S10+, POCO F2 Pro, Reno 4 Pro
Ergonomik Tasarlandı | Lenovo Yoga Presenter Mouse!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.