Zack Snyder hala Ben Affleck’li Batman V Deathstroke filmi görmek istiyor!

Justice Leauge yönetmeni Zack Snyder, Ben Affleck’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Deathstroke“lu bir Batman filmi görmek istediğini belirtti.

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Çoğu DC hayranının bildiği üzere, Ben Affleck başrol oynadığı The Batman filmini kendisi yönetecekti. Filmde Joe Manganiello‘nun canlandırdığı Deathstroke karakterinin Pelerinli Süvari’nin başına büyük dertler açacağını görecektik. Sonrasında Warner Bros. ve Ben Affleck arasında bazı anlaşmazlıklar çıkmıştı ve Affleck filmden ayrılmıştı. Ben Affleck’in ayrılığıyla beraber film tamamen çöpe atılmıştı ve yapımcı şirket, DC‘nin ana sinema evreninden ayrı olarak bir Batman filmi çekilmeye karar verilmişti. Yeni filmin başrolü için Robert Pattinson’ın seçilmesi ilgi çekmişti.

Proje o zamandan bu yana Robert Pattinson’ın Batman olduğu yeni bir versiyonuna dönüşmüş olsa da, Batman v Deathstroke filmi fikri büyüleyici bir fikirdi. Zack Snyder bu konu hakkında Warner Bros.’un Affleck’in Batman v Deathstroke filmi için geri gelmesini isteyip istemediğinden emin olmadığını belirtirken, aynı zamanda böyle bir filmin çekilmesinin ‘çok havalı’ olacağını söyledi.

“The Batman” filminin konusu kilit altında tutuluyor, ancak filmde Robert Pattinson’ı daha genç bir Bruce Wayne olarak göreceğimizi biliyoruz. Ayrıca kahramanımız yeni filmde önceki Batman filmlerinden farklı olarak, dedektiflik yeteneklerini daha fazla kullanacak. “The Batman” filmi için ABD vizyon tarihi 4 Mart 2022, ülkemizde ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.