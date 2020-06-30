Donanım
TANK GİBİ ANAKART! Gigabyte Z490 AORUS Master incelemesi
Z490 AORUS Master anakart incelemesi ile karşınızdayız. Gigabyte’ın özellikle soğutması ve performansıyla dikkat çeken kartına detaylı bir şekilde göz atıyoruz.
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Z490 AORUS Master incelemesi
Gigabyte‘ın Intel 10. nesil işlemcilere özel olarak geliştirdiği LGA 1200 soketini ve Z490 çipsetini kullanan Z490 AORUS Master, tasarımıyla ne kadar sağlam ve soğutmaya önem verdiğini ilk bakışta bizlere gösteriyor.
2 kat daha kalın bakır PCB üzerine kurulan anakartta işlemciye güç veren VRM ve MOSFET bileşenleri 8 mm kalınlığında bakır ısı borusu ve özel tasarımlı soğutma blokları ile kaplanmış. Aynı zamanda M.2 NVMe SSD yuvalarının tamamı da özel soğutma bloğu ve termal pedler ile korunuyor.
2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ve 24 pinlik ana güç bağlantısı solid pin yapısında daha sağlam bir şekilde ayarlanırken, metal kaplama ile ekstra sağlamlık ve soğutma sistemi de sağlanmış. Bellek tarafında XMP ile 5000 MHz’e kadar 128 GB boyutuna destek verebilen kart, 4 kat daha dayanıklı metal koruma ile de güçlü bir sağlamlık sunuyor.
Arka panelde 10 USB bağlantısı ile rahat bir kullanım vadettiğini de unutmamak gerek. 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1’i Tip-C olmak üzere 4 adet de USB 3.2 Gen 2 portu barındıran kartta Clear CMOS ve Q-Flash+ sistemiyle kolay BIOS sistemi de mevcut.
Ses kanadında ESS SABRE 9118 dijitalden analog dönüştürücü ve Realtek ALC1220-VB kodek yer alıyor. Bunun yanı sıra kapasitörler de gerçek altın WIMA ve Nichicon olarak tercih edilmiş. Kartın Hi-Res Audio ve DTX Ultra sertifikası da mevcut. Meraklılarına özel RGB Fusion 2.0 desteğiyle ekran kartını istediğiniz renkte ve senkronda aydınlatmanız da mümkün.
Genel hatlarıyla baktığımızda tank gibi bir anakart olan Z490 AORUS Master’ın detaylarını videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition | Uygun fiyata performans!
ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition incelemesiyle karşınızdayız. Nvidia kanadının RTX serisi ekran kartları ardından gelen GTX 16 serisi de Super olarak güncellendi. Bu noktada GTX 1650 Super OC Edition ise uygun fiyatlı yüksek performans vadeden bir kart olarak dikkat çekiyor.
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ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition incelemesi
Tasarımına baktığımızda klasik bir ROG ekran kartı olduğunu bize gösteren 1650 Super, çift fanlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yine bir diğer Asus ekran kartı olan TUF Gaming 1650 Super’e nazaran daha dikkat çekici ve kaslı durduğunu da söyleyelim.
Performans kanadında Super serileri ise RTX Super’e nazaran GTX Super tarafında çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Örneğin bu incelediğimiz GTX 1650 Super, normal 1650’ye göre %50’ye varan performans artışı sunabiliyor. Bu gerçekten önemli bir detay. 4 GB GDDR6 belleğe sahip olan kart 1280 CUDA çekirdeği barındırıyor.
Teknik özellikler
12002 MHz bellek hızı ve 1530 MHz saat hızına sahip olan kart, boost ile 1785 MHz’e çıkabiliyor. Asus’un OC edition olan bir kartı olduğu için OC modunda ise 1815 MHz’e çıkabilen bir kart olduğunu da ayrıca belirtmek gerek. Sadece 6 pinlik bir güç bağlantısı yeterli olan kartta 350 Watt PSU da yeterli oluyor. Yani bu kartın daha mütevazi, mini sistemler için de düşünebildiğini söyleyebiliriz.
Bağlantı kanadında zengin görünen kartta 2 adet HDMI, 2 adet DP olarak 4 ekrana aynı anda görüntü sağlama imkanı bulunuyor. Üzerindeki eksen teknolojili fanlar etkin bir soğutma sağlarken ekran kartı 50 derece altında iken çalışmadan hiç ses üretmeyerek başarılı ve sessiz bir deneyim sunuyor.
Asus’a özel detaylar
Bir diğer Asus imzası olan Çift BIOS desteği ve DirectCU II ile soğutmayı geniş alana dağıtabilen, sorun yaşandığında ise diğer BIOS’a geçiş yapılabilen bir ürün olduğunu görüyoruz. Evet, bu bir oyuncu ekran kartı olduğunu düşünürsek elbette Aura Sync desteği de mevcut 🙂 ama sadece üstteki ROG logosunda var. Yani yanar dönerli bir ekran kartı da değil.
ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition test sonuçları
- 3D Mark: 5022
- 3D Mark Grafik: 4658
- Basemark GPU Vulkan: 4397
- Basemark GPU OpenGL: 4499
- Basemark GPU DX12: 3272
Oyun testleri:
Test sonuçlarına da baktığımızda ciddi bir performans artışı net bir biçimde göze çarpıyor. Oyunları Full HD çözünürlükte ve yüksek ayarlarda oynadığımızı belirtelim.
- Forza Horizon 4: 116 FPS
- Shadow of War: 79 FPS
- Far Cry 5: 61 FPS
- The Division 2: 67 FPS
- Apex Legends: 62 FPS
- PUBG: 76 FPS
- Fortnite: 71 FPS
- BFV: 64 FPS
- COD Modern Warfare – Warzone: 73 FPS
Genel olarak baktığımızda ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition, Asus mühendislerinin de başarılı dokunuşlarıyla karşımıza çıkan tam bir fiyat performans ekran kartı olmayı başarmış. FHD oyunculukta daha uygun fiyata performans arayanlar için en ideal kartlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Aksesuar
İçinde GERÇEK 7.1 ses sistemi olan kulaklık: ROG Theta 7.1
ROG Theta 7.1 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen cihaz, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor.
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ROG Theta 7.1 incelemesi
Tasarımsal olarak 650 gram ağırlığıyla ağır bir kulaklık olan Theta, bunu gerçek 7.1 çevresel ses deneyimi sunan sürücülerine borçlu. 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm olmak üzere toplam 8 sürücüye sahip olan ROG Theta benzersiz bir müzik deneyimi vadediyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Son dönemde kulaklıklarda gördüğümüz yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi ROG Theta üzerinde de mevcut. Bunu oldukça başarılı bir şekilde yapabilen Theta, seslerin neredeyse tamamına yakınını kesmeyi başarıyor. Aynı zamanda Discord ve Team Speak sertifikalı da olan cihaz, özellikle bu yaz aylarında dışarıda takılmak için ideal bir ürün oluyor.
Armoury Create ile bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury Create ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. USB-C bağlantısı ile geliyor. Üründe Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da bulunuyor.
Cihazın detaylarını ve mikrofon kalitesini videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Donanım
Intel Core i9 10900 ve ROG Maximus XII Hero Wi-Fi incelemesi | Yeni Intel işlemciler neler sunuyor?
Intel Core i9 10900 Intel’in 10. nesil işlemci ailesinin en yeni üyelerinden biri konumunda. Peki performansı nasıl? Bu videomuzda yeni işlemciyi performansını en iyi şekilde yansıtabilecek Z490 çipseti ailesinden ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi anakartı ile beraber inceliyoruz.
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Test sistemi;
- Anakart: ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- İşlemci: Intel Core i9 10900
- Bellek: Corsair Vengeance Pro RGB 2 x 8 GB
- Ekran Kartı: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition
- Soğutma: ROG Ryujin 240
- Depolama: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD 1 TB
Intel Core i9 10900 özellikleri
Intel’in yeni nesil Comet Lake mimarisinden yola çıkılarak hazırlanan işlemcileri Intel Core i3, i5, i7 ve i9 masaüstü ailesi şeklinde geliyor. 10xxx adlarını taşıyan işlemcilerden test masamıza ise Intel Core i9 10900 modeli geldi. Çarpan kilidi açık olan K ibareli bir işlemci olmamasına rağmen oldukça yüksek performans göstermeyi başardı.
14 nm olarak üretilen işlemcide 10 fiziksel olmak üzere toplamda 20 çekirdek yer alırken 2,8 GHz baz frekansı ve 5,1 GHz Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 frekansı özellikleri bulunuyor. Ayrıca Thermal Velocity Boost frekansı ile 5,2 GHz hıza çıkabilme kabiliyetine de sahip. 65 Watt TDP değeri sunan üründe Intel UHD 630 grafik birimi yer alıyor.
LGA1200’e geçiş
Yeni 10. nesil Intel işlemcilerde pin sayıları da değişti. Uzun süre boyunca LGA1151 kullanan Intel, 49 adet daha pin ile LGA1200’e geçti. Bu da sistemini Intel 10. nesile taşımak isteyen kişilre Z490 anakartı alma zorunluluğu getiriyor. Ancak LGA1151’e uygun işlemci soğutucularını yine LGA1200 ile kullanabileceksiniz.
ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
Z490 anakartlar arasında en performanslı modellerden biri konumunda olan ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi, LGA1200’e uygun bir yapıda geliyor. En dikkat çekici özelliği ise soğutma ve yapay zekası olduğunu da belirtelim.
AI Suite ya da BIOS ekranı üzerinden neredeyse tek tık ile yapabileceğiniz bu hız aşırtma ve sistem performansı arttırma işlemleri ile hiçbir bilgisayar bilginiz olmasa dahi sisteminizi en doğru ve en yüksek performansta çalıştırabileceksiniz.
Anakarta geri dönecek olursak üzerinde yer alan soğutma blokları ve ısı borularıyla etkili bir soğutma imkanı sunan Maximus XII Hero Wi-Fi, birçok bağlantı noktasında da ekstra sağlamlık ve soğutma sağlamaya çalışmış.
Nvidia SLI ve AMD CrossFireX desteği de sunan kartta, bileşenler de en kaliteliler arasından tercih edilmiş. Bu bağlamda Intel AX201 ile Wi-Fi 6 ve Gigabit kablosuz internet desteği göze çarpıyor. Kablolu bağlantı için ise Intel 1 Gb ve Marvell 5 Gb olacak şekilde çift RJ45 LAN girişi olan cihazda hem kablolu internet bağlantısı hem de diğer cihaz ve NAS ürünleriyle direkt olarak kolay ve hızlı ağ bağlantısı alabilirsiniz.
Ses konusunda SupremeFX S1220 kodeki ile üstün bir çevresel ses desteği alan kartta Texas Instruments RC4580 amfisi de destekliyor. Ayrıca ESS ES9023P dac, yani dijitaleden analog dönüştürücü ile kusursuz ses performansı sunabiliyor.
Anakart üzerinde 8 fan bağlantısı, 1 AI pompa, su pompası+ bağlantısı, su giriş-çıkış sensörü ve su akış sensörü gibi birçok kartta göremediğimiz ekstra bağlantılar da mevcut. ayrıca 3 M.2 NVMe SSD, 6 sata bağlantısı görülüyor. 128 GB’a ve hız aşırtma ile 4800 MHz’e çıkabilen 4 adet bellek yuvaları da korumalı olarak tasarlanmış.
Ürün hakkındaki tüm detayları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.
İyi seyirler…