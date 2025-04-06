Samsung kullanıcıları için heyecan verici bir dönem başlıyor. Hangi modeller One UI 8 güncellemesini alacak ve yeni arayüz neler sunacak? Özellikle Galaxy S serisinin öne çıkması beklenirken, diğer popüler Samsung telefonlar da bu güncellemeyle önemli yeniliklere kavuşacak gibi görünüyor.

One UI 8 ile gelecek telefonlar belli oldu! İşte o modeller!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerini kutudan One UI 8 arayüzü ile çıkarmaya hazırlanıyor. Kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen bu adım, özellikle Galaxy Z serisinin sadık kullanıcılarını oldukça memnun edecek gibi görünüyor.

Bilindiği üzere One UI 8, Android 16 tabanlı olarak gelecek ve birçok yeni özellikle donatılacak. Google’ın Android 16 sürümünü 2025’in ikinci çeyreğinde yayınlaması beklenirken, Samsung’un bu hamlesi ile yeni katlanabilir modellerde son teknoloji yazılımın yer alacağı kesinleşmiş oldu.

Bu sayede Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 kullanıcıları, daha hızlı, daha akıcı ve daha güvenli bir deneyimle tanışacak. One UI 8 alacak telefonlar arasında sadece Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 değil, aynı zamanda Galaxy S serisi başta olmak üzere birçok modelin de yer alması bekleniyor.

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Özellikle Galaxy S22, Galaxy S23 ve Galaxy S24 serilerinin, One UI 8 güncellemesini alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Samsung’un güncelleme politikası doğrultusunda, mevcut amiral gemisi cihazların yanı sıra bazı orta segment modellerin de bu yenilikten faydalanması sürpriz olmayacak.

Yeni One UI ile birlikte yeni tasarım anlayışı, gelişmiş gizlilik ayarları ve kişiselleştirme seçenekleri kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, yapay zeka destekli iyileştirmeler sayesinde çoklu görev yetenekleri artırılacak ve pil verimliliği konusunda da kayda değer iyileştirmeler sağlanacak.

Peki siz Samsung’un One UI ile gelen yenilikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z Fold 7 veya Galaxy Z Flip 7 satın almayı planlıyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın!