Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi uzatıldı

Ülkemize yurt dışından yolcu beraberinde getirilen, elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için verilen başvuru süresi uzadı. Söz konusu başvuru süresi 120 günden 365 güne çıktı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BTK yurt dışından getirilen cihazlar için; siyah, gri ve beyaz olmak üzere 3 farklı kategori belirledi. Buna göre;

Siyah liste: Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış. Bertaraf veya ihraç edildiği kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş. Ayrıca beyaz listeden çıkartılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış. Bertaraf veya ihraç edildiği kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş. Ayrıca beyaz listeden çıkartılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur. Beyaz liste: Herhangi bir usulsüzlük veya yasaklamaya tabi olmayan IMEI’ye sahip cihazlar.

Herhangi bir usulsüzlük veya yasaklamaya tabi olmayan IMEI’ye sahip cihazlar. Gri liste: Beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen cihazları kapsıyor. Ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Yurt dışından gelen cihazlar için kayıt süresi 365 güne çıktı

​​​​​​​İşletmeciler; IMEI numarası siyah listede olan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair mesaj gönderecek. Kısa mesaj alma imkanı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecek. Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatöre de bilgi verilcek.

Ancak Covid-19 nedeniyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen; mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapabilcek. Söz konusu süre daha önce 120 gündü.

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