YouTube’dan Aralarında Türk YouTuberların da Olduğu Video: Rewind 2017!

YouTube, her sene sonunda söz konusu yılın en popüler kişileri ve olaylarını içerdiği Rewind videosunun 2017 versiyonunu da ortaya çıkardı. Aralarına Türk YouTuberların da olduğu videoda PewDiePie yer almıyor.

Dünyanın en popüler mecrası haline gelen YouTube’da 2017 yılı oldukça hareketli geçti. Despacito rüzgarının estiği, ortalığın slime videolarından geçilmediği 2017 yılında Saltbae olarak adlandırılan Nusret’in tuz dökme hareketi de küresel bir etki uyandırmıştı. Şimdi ise tüm yılda geçen önemli olayları ve YouTuberları konuk eden Rewind 2017, bu sene ilk defa Türkleri de dahil ediyor.

Enes Batur, Orkun Işıkmak, Merve Özkaynak, Uras Benlioğlu, Meryem Can, Kafalar ve İdil Yazar da bulunuyor.

YouTube’un en büyük kanalı konumundaki PewDiePie’a bu sefer yer vermeyen YouTube’un, ön plana Stephen Colbert çıkardığı Rewind 2017, ya da tam adıyla The Shape of 2017’yi aşağıdan izleyebilirsiniz.