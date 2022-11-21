YouTube’da yıllardır bireysel olarak en çok aboneye sahip kanal PewDiePie idi. Ancak yıllar sonra ilk defa PewDiePie’nin tahtına başkası oturdu. MrBeast olarak bilinen YouTuber Jimmy Donaldson, gerçek adı Felix Kjellberg olan PewDiePie’nin yerine lider oldu.

Jimmy Donaldson, MrBeast isimli kanalıyla son yıllarda YouTube dünyasında yükselişteydi. Yüksek bütçeli video içerikleriyle ve çekiliş videolarıyla abonelerini ekrana kilitleyen MrBeast, Squid Game isimli popüler diziyi gerçek hayata da uyarlamıştı.

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Hazırladığı videolarda bütçeden kısmayan MrBeast, nihayetinde en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı oldu, yani en fazla aboneye sahip YouTuber artık MrBeast.

MRBEAST’İN ABONE SAYISI 112 MİLYONU GEÇTİ

MrBeast’in abone sayısının sadece son bir gün içinde yaklaşık 160 bin artarak 111 milyon 846 bin 79’u geçtiği görüldü. Bu başarısıyla MrBeast, neredeyse 10 yıldır YouTube’da bireysel kategoride en fazla takipçiye sahip olan PewDiePie’yi tahtından etti.

Gerçek adı Felix Kjellberg olan İsveçli içerik oluşturucu PewDiePie, oyun tepki videoları ile Ağustos 2013’te en çok abone olunan YouTuber’dı.

Bununla birlikte, MrBeast son videolarıyla abone sayısını artırıp PewDiePie’yı abone sayısında ikinci sıraya düşürse de izlenme sayısında PewDiePie’yi geçemedi. PewDiePie, şimdiye kadar 28 milyarı aşkın izlenmeyle rekorları alt üst ederken, MrBeast 18 milyar izlenmeyle bu sayının yanından bile geçemedi.

16 Kasım 2022 itibarıyla MrBeast’in abone sayısı 112 milyondan fazla. Buna karşılık, PewDiePie’nin abone sayısı ise 111 milyon civarında.