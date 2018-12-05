Snapdragon 855: 5G desteğine sahip işlemci

Yıllık olarak yapılan teknoloji zirvesinde bir lansman düzenleyen Qualcomm, yapay zekâ desteğini 3 katına çıkartan ve 5G destekli yeni işlemcisi Snapdragon 855’i duyurdu.

Snapdragon 855, 5G desteği ile ön plana çıkacak

Akıllı telefonlarda dünyanın en büyük işlemci markası olan Qualcomm’un her yıl düzenlediği Snapdragon Teknoloji Zirvesi Hawaii’de gerçekleşti. Gerçekleşen bu zirvede şirket yeni işlemcisini tanıttı. Tanıtılan Snapdragon 855 işlemcisi hakkında zirvede özellikler belirtilmezken, işlemcinin 5G yeteneklerine değinildi.

Qualcomm’un ilk 5G destekli işlemcisi olarak piyasaya sürülen işlemci, içerisinde bulundurduğu X50 LTE modemi ile birlikte çoklu gigabit bağlantı desteği sunacak. Bu şekilde 2019 yılında çıkacak Android telefonlar Snapdragon 855 ile birlikte 5G desteğine sahip olacak. Dünya genelindeki operatörlerinde yakından takip ettiği zirve de, sadece işlemcilerin değil operatörlerinde 5G’ye geçme aşamasına önem verdiği görüldü.

Yapay zekâ artık işlemcilerin olmazsa olmazlarından biri, çünkü neredeyse cihazların tüm işlemlerinde yapay zekâdan destek alınıyor. Bu özelliğin gelişmesi akıllı cihazlara yeni bir performans katacağı tartışılamaz olan bir gerçek. Qualcomm yaptığı zirvede bu konudan da bahsetti. Yeni tanıttığı işlemci, eski nesillere göre 3 kat daha iyi bir yapay zekâ işlemi yapabiliyor. Bu şekilde 2019 yılında çıkacak olan akıllı telefonlar çok daha iyi bir yapay zekâ işlemesine sahip olacak.

Verimlilik ön planda olacak

İşlemcinin pil performans, görüntü işleme birimi ve işlem gücü hakkında açıklamalar yapılmazken, daha öncede açıklanmış olan 7 nm üretim süreci ile üretileceği söylendi. Eski nesillerde kullanılan 10 nm üretim teknolojisine göre Snapdragon 855, 7 nm ile daha az enerji daha fazla güç ilkesine geçecek gibi görünüyor. Bu şekilde Qualcomm, verimlilik konusunda cihazları üst seviyeye çıkarmış olacak.

Yapılan lansmanda, 3D Sonic sensörünü de tanıtan şirket, ekrandan parmak izi okunmasını sağlayan sensörünü geliştirdiğini açıkladı. Ayrıca optik parmak izi okuyan sensörlerden daha güvenli bir yapıya sahip olduğunu da söyledi.