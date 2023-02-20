Instagram, yeni özelliğinin bir parçası olarak artık kullanıcıların GIF’lerle hikayelere ve gönderilere yorum yapmasına izin veriyor. Yanıt vermek için bir GIF kullanıldığında, GIPHY‘den alınacak. Instagram kullanıcıları zaten hikayelerine GIF animasyonlu çıkartmalar gönderebiliyor. Ek olarak Instagram, kullanıcılara uygulama üzerinde daha fazla kontrol sağlayan bazı yeni özellikler ekledi. Bunlar arasında “Sessiz mod” ve “İlgilenmiyorum” düğmeleri bulunuyor.

GIF’ler, ‘Mesaj Gönder’ veya yorum kutusuna istedikleri GIF için bir anahtar kelime yazıp beliren simgeye dokunarak yanıtlanabilir. Arama ifadesine bağlı olarak, kullanıcılara GIPHY’nin kitaplığından GIF’ler sunulacak. Yakında, tüm kullanıcılar aşamalı olarak kullanıma sunulan özelliğe erişebilecek.

Sessiz mod: Dikkatiniz dağılmadan çalışmak için sessiz modu kullanabilirsiniz, böylece işinize odaklanabilirsiniz. Sonuç olarak, kullanıcılar uygulamaya odaklanabilir ve uygulamaya sınırlar koyabilir. Özellik etkinleştirildiğinde, mod kapatılana kadar kullanıcılar herhangi bir bildirim almaz. Ayrıca aktivite durumu “Sessiz modda” olarak değiştirilecek ve birisi mesaj gönderirse otomatik cevap gönderilecek. Zamanlayıcı biter bitmez, uygulama kaçırılan bildirimlerin bir özetini gösterir. Kullanıcılar programlarına göre kendi sessiz mod saatlerini ayarlayabilirler.

İlgilenmiyorum: Keşfet sayfası, kullanıcılara hangi gönderilerin ilgilerini çektiğini gösterir. Gizlemek için birden fazla gönderi seçip ilgilenmiyorum olarak işaretlemek mümkündür. Instagram’ın algoritması, Keşfet’te bu gönderilerden daha azını göstermeye çalışacak. Gizlilik ayarlarında kullanıcılar, akışlarında görünmesini istemedikleri kelimeleri, emojileri veya hashtag’leri seçmek için “Gizli Kelimeler” bölümünü seçebilirler.

Çocukların gizlilik ve hesap ayarları artık ebeveynler tarafından takip edilebilir ve ebeveynler, çocukları onları her değiştirdiğinde bildirim alacak. Çocuklar tarafından engellenen hesapların engelleme listeleri ebeveynler tarafından kullanılabilir.

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Yayın: Yeni Yayın kanalı özelliği, Instagram’da resmi olarak kullanıma sunuldu. Bu, takipçileriyle doğrudan iletişim kurmalarını sağlayacaktır. Anında güncellemeler ile içerik oluşturucular, takipçilerine çok daha fazla bilgi sağlayabilir. Amerika’da bu özellik birkaç içerik oluşturucunun kullanımına sunuluyor ve kademeli olarak genişleyecek.