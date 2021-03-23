YouTube videolardaki ürünleri linklemeye başlıyor!

Youtube, konu yeniliklere gelince eli açık olan platformlardan. Gerek mobil uygulama, gerek web sitesi tarafını sürekli yeni özellik ve geliştirmelerle canlı tutmaya çalışan Google, bu sefer ise gözünü daha önce hiç girmediği bir pazara dikti. Zira, firmanın platform üzerindeki son deneyi videolardaki ürünleri otomatik olarak saptayan bir algoritma üzerine. Tabi, tahmin edeceğiniz üzere, bunun amacı bu ürünleri size link şeklinde sunup yapacağınız alışverişlerden gelir elde etmek…

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YouTube da ‘affiliate link’ pazarına giriyor

Haberimizin asıl konusuna geçmeden biraz ‘affiliate link’ kavramından bahsetmekte fayda var. Özetle, affiliate linkleri satış ortaklığı bağlantısı şeklinde çevirebiliriz. Aslında, birçoğumuz bu linklere hiç de yabancı değiliz. Öyle ki, sosyal medya fenomenlerinin çeşitli ürünleri paylaştığı Trendyol, Hepsiburada vb. platformların linkleri genelde bu sınıfa giriyor. Bu bağlantıların ne işe yaradığı ise çok basit. Siz bu linkler üzerinden alışveriş yaptığınızda, bağlantıyı paylaşan kişi küçük bir komisyon kazanıyor. Bunu aradan çıkardıktan sonra şimdi haberimize geçebiliriz…

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İşte YouTube da tam bu affiliate link pazarına girmek amacıyla bir algoritma geliştirmeye başladı. Bu algoritma videodaki ürünleri tanıyacak ve size bir satış linkiyle bunları sunacak. Aslında, test aşamasında olan özellik pek de yeni değil. Öyle ki, YouTube bu algoritmayı geçen sene küçük sayıda kullanıcı üzerinde denedi. Ancak bugün gelen haberlere göre, bu testin kapsamı bir hayli büyüyor ve ABD’de hiç de az olmayan sayıda kullanıcıyı programa dahil ediyor.

Ayrıca, bu algoritmanın sadece link vermek için kullanılmayacağını da belirtelim. Zira, platform, izlediğiniz videodaki ürünleri içeren başka videoları da size önermek istiyor. Bu hamlenin amacı ise YouTube’un o ürünü almayı düşündüğünüzü farz edip size yardımcı olmak istemesi. Bu yeni özelliğin ürün inceleme videoları çekenlerin avantajına olacağını tahmin etmek pek de zor değil. Son olarak, konuyla ilgili YouTube’un paylaştığı sınırlı sayıda bilgilerden biri de bu linklerin platformdaki yeriyle ilgili. Öyle ki, bu linkler ve aynı ürünü içeren video önerileri video oynatıcının tam altında yer alacak. Bakalım, YouTube’un bu yeni pazardaki macerası ne kadar başarılı olacak…

Kaynak: 9To5Google, TheVerge