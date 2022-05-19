Kullanıcıların gizliliğini korumaya odaklanan açık kaynak kodlu Skiff Mail duyuruldu. Şirekete göre uçtan uca şifreli e-posta hizmeti sunacak. İşte Skiff Mail hakında tüm detaylar.

Skiff Mail’in blog gönderisine göre, kullanıcıların kişisel bir hesaba kaydolmak için 10 GB ücretsiz bulut depolama alanı aldığını söylese de, ayarlardan erişebileceğiniz Fiyatlandırma sayfası yalnızca 1 GB alan sunuyor.

Skiff’in yapabileceği tek şey e-posta değil, notları Markdown formatında kaydedebilir, kod blokları yapabilir, belgeleri düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz.

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Verilerinizi merkezi olmayan bir sunucuda saklamayı seçebilir, e-posta takma adları ekleyebilir, Google Drive’dan belge alabilir veya bunları doğrudan bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz. Ek olarak kullanıcıların yükleme sınırı 30 MB olarak belirlenmiş.

Ayrıca bir hesaba kaydolurken, Skiff Mail parolanızı unutursanız hesabınızın kilidini açmak için kullanabileceğiniz tek kullanımlık bir kurtarma anahtarı kaydetmenizi ister. Kaybederseniz, hizmetin kullandığı şifreleme nedeniyle hesaba erişemezsiniz. Hesabınızı korumak için ayarlardan 2FA‘yı (iki faktörlü kimlik doğrulama) etkinleştirebilirsiniz. Yeni kullanıcılar MetaMask Cüzdanlarını kullanarak bir hesaba kaydolabilirler ve şirket yakında Brave Wallet’ı destekleyeceğini söylüyor. Skiff Mail, daha fazla avantaj için yükseltebileceğiniz ücretli planlara da sahiptir.

Skiff Mail’i kullanmalı mısınız?

Yeni bir şifreli e-posta servis sağlayıcısının diğerleriyle rekabet etmeye çalıştığını görmek her zaman iyidir. İlk olarak Hizmetin Gizlilik Politikasına bir göz atalım.

Skiff Mail’in web sitesinin kullanıcıdan topladığı veriler:

IP adresi

Mac Adresi

Çerez Tanımlayıcıları

Mobil Taşıyıcı (Cep Telefonu Sağlayıcı)

Kullanıcı ayarları

Tarayıcı veya Cihaz Bilgileri

Kullanıcı ayarlarının toplanması, tarayıcı ve cihaz bilgileri gibi belki kabul edilebilir, bunlar muhtemelen tarayıcıda saklanan çerezlerle ve belki de uyumluluk için ilgilidir. Skiff Mail, yukarıdaki kişisel verilere ek olarak, IP adresinize dayalı olarak genel konum bilgilerini ve yaklaşık konumu da toplar.

Skiff’in uygulaması açık kaynaklıdır, web uygulamasına tarayıcınızdan erişebilir veya mobil uygulamayı iOS veya Android cihazınıza ya da Masaüstü uygulamasını macOS makinenize yükleyebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesinini istiyor musunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.