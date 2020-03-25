YouTube
YouTube, varsayılan video kalitesini düşürdü!
Yeni tip Koronavirüs salgını, yanı sıra evden çalışmanın yanı sıra sosyal karantina gibi tedbirleri de beraberinde getirdi. YouTube, salgından dolayı dışarı çıkamayan insanların yarattığı yüksek trafik karşısında çareyi video kalitesini kısıtlamakta buldu.
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YouTube, varsayılan video çözünürlüğünü SD kaliteye çekti!
Dünya genelinde artan yüksek trafik değerleri, başta çevrim içi dijital servisler olmak üzere internet ağında sorunlara yol açıyor. Google ise aldığı karar ile popüler video paylaşım platformu YouTube için önemli sayılabilecek bir karara imza attı. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Nisan sonuna kadar video oynatıcının varsayılan çözünürlük değeri HD’den 480P değerine düşürüldü. Bu da kullanıcıların daha kaliteli video izlemek için oynatıcı içinden ayarlama yapması anlamına geliyor.
Google’a göre, YouTube gibi video yayın servisleri nedeniyle internette erişim problemi yaşanması mümkün görünmüyor. Ancak koronavirüs nedeniyle oluşan yüksek trafik sonucu bazı hükümet yetkililerinin bu konuda talepte bulunulduğu iddia ediliyor. Ayrıca yapılan bu değişiklik, servise ait bulut sunucuların güvenliğini sağlamak için de önemli görülüyor.
Daha önce Netflix, Amazon Prime Video ve Disney Plus gibi servisler, Avrupa’daki kullanıcıları için video kalitesini düşüreceklerini açıklamıştı. Sony ve Microsoft da otomatik güncellemeler gibi internet ağına yük bindirebilecek işlemleri bir süreliğine ertelediğini belirtmişti. Dolayısıyla bu önlemler ile dünya genelinde yaşanabilecek olası bir trafik aşımının da önüne geçilmiş olacak.
Yazılım
YouTube Music uygulaması, şarkı sözleri özelliğine kavuştu!
YouTube Music uygulaması için geçtiğimiz haftalarda şarkı sözleri kısmını bazı kullanıcılar için erişime açtığını duyurmuştuk. Şimdi ise YouTube bu özelliği herkes için kullanıma açmış oldu.
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YouTube Music uygulaması bildiğiniz üzere YouTube üzerinde yayınlanmış olan şarkıların görüntülü veye sadece sesli olarak erişmenize olanak sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda şirket, kullanıcılarına test etmeleri için şarkı sözleri özelliğini yayına aldı. Şimdiye dek kısıtlı kullanıcı tarafından kullanabilen bu fonksiyona artık herkes erişebiliyor.
Özelliği görüntülemek için ücretli abonelik servisini edinmeniz gerekmiyor. Özellik, YT Music’i hem bedava hem de ödeme seçenekleriyle kullanan kullanıcılar için görüntülenebiliyor. Yaratılan fonksiyonu kullanmak da oldukça basit, YT Music’e girdiğinizde şarkı oynatıcı üzerinde yer alan “i” butonuna basmanız yeterli oluyor.
Bu kısmında eğer yapımcı şirket şarkı sözlerini eklemiş ise görüntüleyebiliyorsunuz. Henüz bu özellik çok yeni olduğu için birçok sanatçının şarkılarına sözleri dahil etmediğini görüyoruz. Özellik dahilinde açılan şarkı sözleri ekranından aşağıya kaydırarak sözleri takip edebiliyorsunuz.
İleride yayınlanan bu özelliğin kareoke’yi seven kullanıcılar için daha da şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Şarkı takibini destekleyen MusixMatch gibi uygulamalar bu desteği aylık abonelik yöntemiyle kullanıcılarına sunuyorlar.
Genel
Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor!
Dünyanın en büyük video içerik platformları olan Netflix ve YouTube, Avrupa’da koronavirüs ile alakalı önemli bir adım atmaya başladıklarını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alınan tedbirler birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Pek çok iş yeri de personellerini evden çalıştırma kararı aldı. İnsanların eve kapandığı bu süreçte vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu.
Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların iletişim ağlarındaki baskıyı gevşetmeleri ve internet bağlantılarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için Netflix ve YouTube, içeriklerinin akış kalitesini sınırlandıracak.
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The Verge tarafından paylaşılan habere göre, bu hamle, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile konuşmasının ardından gerçekleşti. Netflix sözcüsü,”30 gün boyunca Avrupa genelinde bit rate değerini düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
YouTube da Netflix gibi oldukça fazla şekilde kullanılan bir mecra olduğu için Breton’dan benzer bir talep aldı. Gelen talep doğrultusunda “AB’deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz,” denildi.
Şu an için alınan bu tedbir sadece Avrupa ülkelerinde geçerli ve başka bölgelere uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkemizde de benzer bir kalite düşüşünün yaşanması bekleniyor.
AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa’da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.
İnternet
İnternet baskı altında, kalite düşecek
Netflix ve YouTube, internetin COVID-19 pandemisi nedeniyle benzeri görülmemiş kullanım koşulları altında çökmesini önlemek için en az bir ay akış kalitesini düşürecek. Her iki şirket de önlemlerin 30 gün boyunca tüm video akışlarını etkileyeceğini söyledi.
Netflix yaptığı açıklamada, “bunun Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini % 25 civarında azaltacağını tahmin ediyoruz dedi ve kullanıcıların “algılanabilir video kalitesinde bir düşüş görmesi” anlamına gelebileceğini ekledi.
Netflix tarafından Türkiye‘nin Ortadoğu kategorisinde konumlandırılması nedeniyle bu durumdan etkilenmeyeceğinin – kesinlik içermese de – dillendirildiğini de ekleyelim.
Google sözcüsü ise “sistem üzerindeki stresi en aza indirmek ve aynı zamanda iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için hükümetler ve ağ operatörleri ile çalışmaya devam ediyoruz”, açıklamasını yaptı.
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Duyurular, AB yetkililerinin internetteki büyük baskıdan endişe duyduklarını açıklamalarının ardından geldi. 11 Mart çarşamba günü AB, Netflix ile konuyu görüşmüştü. Perşembe günü yapılan açıklamada, akış platformları, telekom operatörleri ve kullanıcıların “virüs yayılımına karşı savaş sırasında internetin düzgün işlemesi için adımlar atmak konusunda ortak sorumluluğa sahip oldukları” söylendi.
İnternet trafiği yoğunlaşıyor
2019 raporuna göre, tüketicilere gönderilen verilerin yaklaşık %60’ını video içerikleri oluşturuyor ve Netflix ve YouTube toplam trafiğin %25’ini neden oluyor. (Sandvine verilerine göre)
ABD’de ise oyun trafiğinde % 75’lik bir sıçrama ve VPN kullanımında% 30’luk bir artış kayıtlara geçti. (Verizon verileri)
Facebook da salgının etkilerinin sınırlarını zorladığını kabul etti. Muhabirlere yaptığı bir açıklamada Mark Zuckerberg, salgının dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı evde kalmaya zorladığını, bu nedenle Facebook’un hizmetlerinin kullanım oranlarında “büyük dalgalanmalarla” karşılaşıldığını söyledi. Talep artışı genellikle yılbaşı gecesinde görülen artışın “çok ötesinde” olarak nitelendirildi. Özellikle WhatsApp ve Facebook Messenger‘da sesli ve görüntülü görüşmeler normalin iki katından fazla şekilde gerçekleşti.
İnternet kullanımında keskin bir artış olmasına rağmen, şimdiye kadar herhangi bir kesinti bildirilmedi.
Ülkemiz özelinde ise, özellikle uzaktan eğitim başlatılacağı hafta yaklaşırken bunun yaratacağı yük konusunda özel bir çalışma yapıldığına dair bir bilgilendirme maalesef yok.
Her birimiz internet talebi konusunda biraz daha bilinçli olmak durumunda kalabiliriz.