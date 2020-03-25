YouTube, varsayılan video kalitesini düşürdü!

Yeni tip Koronavirüs salgını, yanı sıra evden çalışmanın yanı sıra sosyal karantina gibi tedbirleri de beraberinde getirdi. YouTube, salgından dolayı dışarı çıkamayan insanların yarattığı yüksek trafik karşısında çareyi video kalitesini kısıtlamakta buldu.

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YouTube, varsayılan video çözünürlüğünü SD kaliteye çekti!

Dünya genelinde artan yüksek trafik değerleri, başta çevrim içi dijital servisler olmak üzere internet ağında sorunlara yol açıyor. Google ise aldığı karar ile popüler video paylaşım platformu YouTube için önemli sayılabilecek bir karara imza attı. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Nisan sonuna kadar video oynatıcının varsayılan çözünürlük değeri HD’den 480P değerine düşürüldü. Bu da kullanıcıların daha kaliteli video izlemek için oynatıcı içinden ayarlama yapması anlamına geliyor.

Google’a göre, YouTube gibi video yayın servisleri nedeniyle internette erişim problemi yaşanması mümkün görünmüyor. Ancak koronavirüs nedeniyle oluşan yüksek trafik sonucu bazı hükümet yetkililerinin bu konuda talepte bulunulduğu iddia ediliyor. Ayrıca yapılan bu değişiklik, servise ait bulut sunucuların güvenliğini sağlamak için de önemli görülüyor.

Daha önce Netflix, Amazon Prime Video ve Disney Plus gibi servisler, Avrupa’daki kullanıcıları için video kalitesini düşüreceklerini açıklamıştı. Sony ve Microsoft da otomatik güncellemeler gibi internet ağına yük bindirebilecek işlemleri bir süreliğine ertelediğini belirtmişti. Dolayısıyla bu önlemler ile dünya genelinde yaşanabilecek olası bir trafik aşımının da önüne geçilmiş olacak.