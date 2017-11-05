YouTube Uygulamasında Bulunan HDR Videolar Artık En Fazla 1080p Olacak

Google, YouTube mobil uygulamasında bulunan HDR videoların seçeneklerinde değişiklik yaptı. Artık HDR videolar en fazla 1080p 60fps olarak izlenilebilecek.

Değişimden önce, otomatik olarak tüm HDR videolar çoğu telefonda 4K, diğerlerinde ise 1440p olarak açılmaya çalışıyordu. Google’ın böyle bir performans değişikliği yapmasının nedeni büyük ihtimal ile YouTube uygulamasının HDR videoları pek iyi destekleyememesi. Çünkü Google’a ait Pixel 2 telefonlarda bile HDR videolar 720p üzerinde ise takılma ve donma sorunu yaşıyordu. Bu problemin Google için en baş ağrıtıcı yanı ise, bu sorunun yalnızca YouTube uygulamasında gerçekleşmesi. Çünkü Netflix ve Amazon Prime Video uygulamarındaki HDR videolar, 4K çözünürlüğüne kadar sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Google’ın b Bu sorunu gidermek yerine böyle bir çözüm yolu seçmesi gerçekten çok garip. Çünkü yüksek kaliteli HDR videolar şu anda kullanıcılar tarafından kullanılamamakta.