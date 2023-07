YouTube artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Gerek eğitim gerekse de eğlence için kullandığımız bu platform birçok akıllı cihazda bulunuyor. Bu akıllı cihazların başında ise tabletler, akıllı telefonlar ve televizyonlar geliyor. Artık birçok kullanıcı YouTube TV kullanıyor. Bunun farkında olan YouTube ise YouTube TV platformunu her geçen gün geliştiriyor. Geldiğimiz noktada bugün ise YouTube, YouTube TV için multiview özelliğini kullanıma sundu. Detaylara bakalım.

Peki nedir Multiview dediğinizi duyar gibiyim. Türkçe karşılığı çoklu izleme olan bu özellik aynı anda birden fazla yayını aynı ekranda izlemenize olanak sağlıyor. Bu sayede birden fazla ekrana gerek kalmadan farklı içerikleri aynı anda tüketebiliyorsunuz.

İlginizi çekebilir: Artık Tweet Atmak Yok! Elon Musk Yine Bir Şeyler Deniyor!

YouTube bu özelliğini bir süredir test ediyordu. Şimdi ise WNBA oyunlarından başlayarak YouTube TV ve Primetime Kanalları için Multiview’i resmi olarak kullanıma sunuyor. YouTube TV’de çoklu izleme, Mart ayından bu yana spor ve son zamanlarda oyun dışı içerikler için test ediliyor.

WNBA Primetime Channel’ın abonesiyseniz multiview özelliği artık YouTube hizmetinde de mevcut. Maalesef bu özellik şimdilik sadece YouTube TV’de mevcut. Ancak YouTube, multiview özelliğini ilerleyen zamanlarda diğer akıllı cihazlara da getirecektir.

we’ve officially launched our multiview feature for WNBA League Pass subscribers on YouTube TV & YouTube (w/ Primetime Channels) 🏀

enjoy multiview streams while watching WNBA games on smart TVs & streaming devices!

📺 more here: https://t.co/nXtXkqdZou

— TeamYouTube (@TeamYouTube) July 29, 2023