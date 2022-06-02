TikTok, kullanıcıların düğmeler ve diğer arayüz öğeleri olmadan içeriğe göz atmalarına olanak tanıyan yeni bir minimalist besleme biçimini test ediyor. Clear Mode ilk olarak The Next Web’in eski editörü Matt Navarra tarafından tanımlandı ve TechCrunch web sitesi için TikTok tarafından onaylandı.

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Şirkete göre yenilik, videonun önemli kısımlarını kapsayabilecek kullanıcı adlarını, altyazıları, ses bilgilerini ve diğer bilgileri ortadan kaldırarak dikkat dağıtmayan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Henüz geliştirme aşamasında olduğu için özelliğin geniş çapta ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Ayrıca, TikTok, Engadget web sitesinin işaret ettiği gibi, kullanıcılarından nasıl bilgi topladığına bağlı olarak yeni beslemeyi uygulamayabilir.

TikTok’un yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.