YouTube’un kısa biçimli video paylaşım platformu YouTube Shorts, içerik oluşturucuların diğer videolardan klipler ekleyerek kısa filmlerini yeniden düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir yeşil ekran aracını duyurdu. Bu güncelleme ile içerik oluşturucular, yeni orijinal kısa videolarının arka planı olarak uygun herhangi bir YouTube videosundan veya YouTube kısa videolarından 60 saniyeye kadar bir video segmenti kullanabilecek. Şirket, yeni özelliğin şu anda iOS‘a yayıldığını doğruladı. Geçen ay şirket, videoları kısa kliplerle karıştırmak için Kırpma özelliğini de ekledi.

Google Çarşamba günü, bir blog yazısı aracılığıyla YouTube Shorts’taki yeni yeşil ekran özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. En son işlevsellik, kullanıcıların yeni orijinal kısa içerik oluştururken, uygun kısa ve uzun biçimli YouTube videolarının 60 saniyelik video bölümlerini yeniden düzenlemesine olanak tanıyacak. Yeni remiks özelliği şu anda iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve önümüzdeki aylarda Android platformlarına genişletileceği onaylandı.

Ayrıca bkz: DuckDuckGo’nun Chrome Uzantısı, Google’ın Yeni Reklam Hedeflemelerini Engelliyor!

Yeşil ekran özelliğine erişmek için izlenilen videonun altındaki Oluştur düğmesine dokunabilirler. Bir Shorts’dan, videonun istediğiniz bölümünü seçmek için üç noktalı menüye tıklayıp Yeşil Ekran’ı seçebilirsiniz.

Google, popüler kısa video uygulaması TikTok ile rekabet edebilmek için Eylül 2020’de YouTube Shorts’u tanıttı. Lansmanından bu yana YouTube Shorts’a yeni özellikler ekliyor. Nisan ayında şirket, kullanıcıların yeni orijinal kısa videolar oluşturmak için uygun videolardan ve kısalardan bir ila beş saniyelik video segmentleri eklemesine olanak tanıyan TikTok’s Stitch’e benzer bir özellik ekledi. Şu anda iOS için YouTube uygulamasında mevcut ve bu yıl içinde Android’e gelmesi bekleniyor.