Instagram, önümüzdeki aydan itibaren ekranın alt kısmındaki ana çubuktan alışveriş sekmesini kaldıracağını duyurdu. Şirket ayrıca, alışverişin ana akıştaki kısayolu olmasa bile platformun bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi.

Şirket destek sayfasında “Akış, hikayeler, reels, reklamlar ve daha fazlasında insanlar ve işletmeler için en fazla değeri sağlayan alışveriş deneyimlerine yatırım yapmaya devam ederken, Instagram’da mağazanızı kurmaya ve işletmeye devam edebileceksiniz” dedi.

Raporda, geçen yıl Eylül ayında şirketin alışveriş düğmesi olmayan bir ana akışı test etmeye başladığı ve kullanıcılar için “Instagram deneyimini basitleştirmek” istediğini söylediği belirtildi.

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Bu arada geçen ay Meta, Instagram’da kullanıcıların önem verdikleri kişilere daha yakın hissetmelerine yardımcı olacak ‘Notlar’ da dahil olmak üzere yeni paylaşım özelliklerini tanıtmıştı.

İçindekiler Instagram için diğer değişiklikler

Instagram için diğer değişiklikler

Instagram önümüzdeki ay navigasyonunda bazı değişiklikler yapacağını duyurdu. Şirket, uygulamanın alt kısmındaki ana çubuktan Mağaza sekmesini kaldırmayı planlıyor.

Bunun yerine Reels sekmesi gelecek ve Instagram içerik oluşturmak için bir ‘+’ kısayolu ekleyecek, bu kısayol navigasyonun ortasında yer alacak. Instagram’ın neler planladığına dair daha fazla ayrıntıyı aşağıda görebilirsiniz.

“Şubat ayından itibaren, insanların arkadaşlarıyla ve ilgi alanlarıyla paylaşımda bulunmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak için Instagram’ın navigasyonunu değiştiriyoruz. Uygulamanın altındaki gezinme çubuğunun ortasında içerik oluşturma kısayolu, sağında ise Reels yer alacak.”

Instagram bir süredir bazı kullanıcılar için navigasyonunda bu değişiklikleri test ediyor, uygulamanın navigasyon çubuğunu basitleştirmek için tasarlandı.