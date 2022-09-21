YouTube, Shorts formatlarında video hazırlayan içerik oluşturucuların para kazanacağını duyurdu. 2023 yılının başından itibaren, dikey alandaki videoların yapımcıları, 90 gün içinde 1.000 kayıt ve 4.000 geçerli genel görüntüleme saatine veya 10 milyon görüntülemeye ulaştıklarında YouTube Ortaklık Programına (YPP) katılabilecekler.

Kaydolanlar, daha uzun videolarda reklamlar ve hayran fonu gibi çeşitli para kazanma seçenekleri de dahil olmak üzere programın tüm avantajlarına erişebilecekler.

Shorts yapımcıları için gelir, videoların kendisinden ziyade bir video ile diğeri arasında görünen reklamlardan gelecek. Bu para birikecek ve yaratıcılara tazminat ödemek ve müzik lisanslama ile ilgili maliyetleri karşılamaya yardımcı olmak için kullanılacaktır.

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“İçerik oluşturucular, her birinin Shorts’un toplam görüntülenme sayısına katkısına bağlı olarak bu toplam tutarın %45’ini alacaklar. Videolarında şarkı kullanmasalar bile gelir payları aynı kalacaktır” dedi.

İçindekiler Para fonu ve müzik lisanslama

Para fonu ve müzik lisanslama

Yeni video dikey youtuber’lara ödeme yapılmasını sağlamak için marka ayrıca geçici bir ödül fonu oluşturulduğunu duyurdu.

Şirket, bu fonun sadece videolarından önce veya sonra reklam alan kişileri değil, Shorts deneyimini oluşturan tüm YPP katılımcılarını ödüllendirmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

YouTube ayrıca videolarda yer alacak müziklerin lisanslanmasına yönelik yeni bir özelliği de tanıttı. İçerik Oluşturucu Müziği, içerik oluşturucuların daha uzun videolarda da kullanılabilen ve giderek büyüyen bir müzik kataloğuna erişmelerini kolaylaştırmak için yeni bir YouTube Studio sayfası olacak.

Şu anda ABD’de deneme aşamasında olan ve 2023’te küresel olarak başlatılacak olan hizmet, para kazanma riski olmadan yüksek kaliteli, uygun maliyetli müzik lisanslarının satın alınmasına olanak tanıyacak.