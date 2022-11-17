YouTube, daha fazla içerik oluşturucunun ilgisini çekmek için Shorts’a alışveriş özellikleri ekliyor. Financial Times’a göre, video platformu bir ortaklık programı ve kısa videolarda tanıtılan bağlantılar aracılığıyla ürün satın alma desteği içeriyor.

Yeni özellikler Brezilya, ABD, Hindistan, Kanada ve Avustralya’daki içerik oluşturucular ve kullanıcılar tarafından test ediliyor. Araçlar, influencer’ların kendi ürünlerini tanıtmalarına olanak tanıyacak ve izleyicilerin alışveriş yapmasını kolaylaştıracak.

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Financial Times, ortaklık programının ABD’deki seçilmiş influencer’lara açık olduğunu belirtiyor. Shorts ile kanaldan para kazanmanın bir başka yolu olarak, içerik oluşturucu ve pazarlamacı satışların bir kısmından komisyon alacaktır.

YouTube TikTok’un izinden gidiyor

YouTube’un alışveriş araçlarının duyurusu, TikTok’un benzer özellikleri açıklamasından günler sonra geldi. Çinli sosyal ağ, kullanıcıların doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmalarına olanak tanıyan Shop programını geçen hafta ABD’de test etmeye başladı.

Görünüşe göre bu, sosyal medya şirketinin e-ticaret pazarına girme stratejisinin bir parçası. Şirket, uygulamaya Shop’u eklemenin yanı sıra ABD’de dağıtım ve müşteri hizmetleri destek merkezleri kurmayı planlıyor.

Bu arada uzmanlar, son YouTube Shorts özelliklerinin platformu içerik oluşturucular için daha cazip hale getirmesi gerektiğine inanıyor. Büyük yatırımlar yapan Google şirketi, bu yılın Eylül ayında Shorts’un reklam gelirlerinin %45’ini içerik oluşturuculara aktaracağını açıkladı.

Kaynak: The Verge