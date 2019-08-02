Youtube Premium, 1080P video indirme desteğine kavuşuyor

Youtube Premium yakın zamanda ülkemizde de kullanıma sunulan bir platform. Bu platform sayesinde Youtube tarafında birçok ayrıcalığa sahip olabiliyorsunuz.

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Youtube Premium hizmeti ile birlikte reklamlar kaldırılıyor, orijinal içeriklere ulaşabiliyorsunuz ve müzik platformuna da sahip oluyorsunuz. Bunlar ile birlikte izlediğiniz içeriği indirebilme veya arkaplanda oynatma imkanı da kullanıcılara sunulan bir seçenek olarak yer alıyor.

Youtube Premium ile video çözünürlüğü daha fazla olsa bile indirebileceğiniz çözünürlük en fazla 720P (HD) seçeneği yer almaktaydı. Bir iPhone kullanıcısı tarafından fark edilen durum artık 1080P (Full HD) video indirebilme seçeneğinin platforma eklendiğini gösteriyor. Bir süre sonra Android kullanıcıları tarafından da doğrulanmaya başlandı.

Yakın zamanda bütün kullanıcılara gelecek olan bu güncelleme hesaplara kademeli bir şekilde aktif olacağı tahmin ediliyor. Ancak şirket tarafından açıklanan resmi bir açıklama yer almıyor. Bu da durumun kullanıcılara test için mi gönderildiği ya da bütün kullanıcılarına bu özelliğin açılacak mı sorularını akıllara getiriyor.

Youtube Premium ülkemizde bu ay gelmiş ve ilgiyle karşılanmış bir platform. Platform ülkemizde henüz çok fazla orijinal içeriği bulundurmasa da içeriklerin önümüzdeki günlerde artacağı şirket tarafından verilen bilgiler arasında. Music platformu sayesinde dinlemiş olduğunuz müzikleri tam kalite ile dinleyebilme ve diğer müzik platformunda yer almayan şarkıları da arkaplanda orijinal kalitesinde dinleme imkanına sahip olabiliyorsunuz.