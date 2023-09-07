YouTube, oyun alanına adım atmaya başlıyor. Platform, mevcut deneme listesine “Playables” testini eklediğini duyurdu. Playables, hem masaüstü bilgisayarlar hem de mobil cihazlar için doğrudan YouTube üzerinden oynanabilen oyunları içeriyor. Ancak test şu anda sınırlı sayıda kullanıcı için mevcut ve genel erişime henüz açık değil. İşte bildiğimiz her şey!

YouTube, Oyunlara Kapı Aralıyor: Playables Testi Başlıyor!

Seçilen test kullanıcıları, ana sayfada şu anda görüntülenen içeriklerin yanı sıra bir de “Playables” bölümünü görmeye başlayacaklar. Test süreci zaten başladığı için şanslı katılımcılar, bu özelliği hafta sonuna doğru görmeye başlayabilirler.

YouTube, test katılımcılarına Playables geçmişlerini ve kayıtlı oyun verilerini görüntüleme ve kontrol etme imkanı sunuyor. Playables özelliği ilk olarak Haziran ayında duyurulmuştu ve o zamandan beri bazı dahili testler yürütülüyordu. İlk oyunlardan biri, kullanıcıların bir topu zıplatıp tuğlaları yok etmeye çalıştığı Stack Bounce adlı bir oyundu.

Google’ın oyun dünyasına ilgisi, reklam harcamalarındaki düşüş nedeniyle artıyor gibi görünüyor. Google, bulut oyunlarında ilk adımını Stadia ile atmıştı. Ancak şirket bu yılın başlarında bu projeyi bir kenara bıraktı. Şirketin tekrar bu alana dönme planlarının ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.

Google’ın Playables aracılığıyla hangi tür oyunları sunacağı ise henüz net değil. Ancak platform üzerinde içerik izleyen kullanıcıların ilgisini çekecek oyunlar olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube’ın yeni oyun platformu başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!