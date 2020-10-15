Youtube Müzik, Apple Watch serisi için artık kullanılabilir!

Dün gerçekleşen Apple etkinliği sırasında Beats by Dr Dre, Beats Flex isimli yeni düşük maliyetli kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü.

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Beats Flex tanıtıldı!

Apple’ın Beats markası, önceki BeatsX kulaklıklarına bazı güncellemeler ekleyen ancak 549,00 TL fiyat etiketi ile gelen Beats Flex kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürüyor. Yeni fiyat, onları Apple’ın kablosuz kulaklık ekosistemine girmenin en ucuz yolu haline getiriyor. Bu, Apple’ın artık iPhone’larla birlikte kutuya kulaklık dahil etmemesi nedeniyle önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

BeatsX’te olduğu gibi yeni Beats Flex kulaklıklarda da iki kulaklık arasında boynun etrafını saran ve bazı fiziksel kontrollere erişim sağlayan bir kablo bulunuyor. Beats Flex dört renkte satışa sunulacak; Beats Siyahı, Yuzu Sarısı, Duman Grisi ve Alev Mavisi. Beats Siyahı ve Yuzu Sarısı bugün sipariş alımlarına açıldı. Duman Grisi ve Alev Mavisi renkleri ise 2021’in başlarında satışa sunulacak.

Beats Flex ne gibi özellikler sunuyor?

Beats Flex’te, zengin ve hassas bas tepkisiyle sıra dışı stereo ses ayrımı elde edebilmeniz için çift odacıklı akustik tasarım ve tescilli bir katmanlı sürücü teknolojisi kullanıyor. Lazer kesimli mikro havalandırma sistemi kulak basıncının azaltılmasını, optimize edilmiş sürücü açısı ise seslerin temiz ve net duyulmasını sağlıyor. Gelişmiş bir dijital işlemci, hassas ve duygu dolu bir dinleme deneyimi için sesleri hassas bir şekilde ayarlıyor.

Tasarım tarafında Beats Flex, kulaklıkları bağlamak için dayanıklı Nitinolden yapılmış hafif ve rahat bir Flex-Form kabloya sahip. BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex kulaklıklar, kullanılmadıklarında boynunuzun etrafında güvenli bir şekilde kalmalarını sağlamak için manyetik olarak bir araya gelebiliyorlar. Genel olarak da Beats Flex, BeatsX’ten yüzde 8 daha hafif olarak tasarlanmış.

Beats Flex ayrıca otomatik çalma/duraklatma desteğine sahip, kulağa takıldığında çalmayı başlatıyor ve boyna takıldığında çalmayı durduruyor. Dört kulaklık ucu seçeneğiyle de kişiselleştirilmiş bir uyum sunuyor.

Önceki BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex, Apple’ın cihazlarıyla hızlı eşleşmeyi destekleyen W1 çipini barındırıyor ve cihazlar arasında hızlı geçiş için iCloud senkronizasyonunu destekliyor. İki adet uyumlu Beats veya AirPods kulaklığının aynı cihaza bağlanmasına ve ses paylaşımıyla aynı anda 2 farklı kulaklıktan tek cihazda müzik dinlemeye de imkan sağlıyor.

Beats Flex kablosun üzerindeki kontroller, rüzgar gürültüsü azaltma ve ses netliği optimizasyonuna sahip yerleşik bir mikrofonun yanı sıra ses seviyesini ayarlama, çalmayı kontrol etme, telefon görüşmeleri alma ve Siri’ye erişim kontrolleri sunuyor.

Beats Flex, tek bir şarjla 12 saate kadar dinleme süresi sağlıyor ve Apple veya Android kullanıcıları için maksimum uyumluluk sağlamaya yardımcı olmak için USB-C kullanarak şarj oluyor. Pil seviyesi düşük olduğunda 10 dakikalık Fast Fuel şarj ile size 1,5 saat ses çalma süresi sağlayabiliyor.