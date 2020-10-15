Giyilebilir Teknoloji
Youtube Müzik, Apple Watch serisi için artık kullanılabilir!
Google, giyilebilir cihazlar için kendi geliştirmiş olduğu Wear OS platformundan önce Apple Watch ailesini Youtube Müzik desteğine kavuşturuyor. Google, Apple Watch kullanıcılarına daha çok önem veriyormuş gibi görünüyor.
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Youtube Müzik platformuna her geçen gün daha fazla kullanıcıyı dahil etmeye çabalayan şirket, farklı işletim sistemleri için de çalışmalarına devam ediyor. PhoneArena’da yer alan habere göre kendi geliştirmiş olduğu Wear OS’i pas geçen Google, Apple Watch kullanıcıları için Youtube Müzik uygulamasını kullanıma sunuyor. Watch kullanıcıları bu sayede direkt olarak saatleri üzerinden çalma listelerini görüntüleyip istedikleri şarkıyı seçerek parçayı ileri veye geri alabilecekler. Ancak tüm bu yeni özelliklerden faydalanmak için kullanıcıların Youtube Müzik Premium abonesi olmaları, iPhone ve bir Watch 3 serisi ya da üzeri cihaza sahip olmaları gerekiyor. Güncellemelerin tamamlanmasıyla beraber kullanıcılar akıllı saatleri üzerinden Youtube Müzik uygulamasına ve kontrollerine erişebilecekler.
Youtube Müzik yakında Wear OS için de kullanılabilir olacak
Bunların haricinde Google, getirdiği yeni özellikle beraber tek tuşla hoparlörler üzerinden parçalar oynatılabilecek. Watch serisi için Youtube Müzik uygulamasını getiren Google, Wear OS cihazlarına da uygulamayı pek yakında sunacak. Tüm bu atılımlarla beraber şirket Youtube Müzik platformunun daha fazla kullanıcı tarafından tercih etmesini hedefliyor. Bu gelişlerin platforma fayda saplayıp sağlamayacağını ilerleyen süreçte görmüş olacağız.
Aksesuar
Beats Flex kablosuz kulaklık satışa çıktı, fiyatı 549,00 TL!
Dün gerçekleşen Apple etkinliği sırasında Beats by Dr Dre, Beats Flex isimli yeni düşük maliyetli kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü.
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Beats Flex tanıtıldı!
Apple’ın Beats markası, önceki BeatsX kulaklıklarına bazı güncellemeler ekleyen ancak 549,00 TL fiyat etiketi ile gelen Beats Flex kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürüyor. Yeni fiyat, onları Apple’ın kablosuz kulaklık ekosistemine girmenin en ucuz yolu haline getiriyor. Bu, Apple’ın artık iPhone’larla birlikte kutuya kulaklık dahil etmemesi nedeniyle önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
BeatsX’te olduğu gibi yeni Beats Flex kulaklıklarda da iki kulaklık arasında boynun etrafını saran ve bazı fiziksel kontrollere erişim sağlayan bir kablo bulunuyor. Beats Flex dört renkte satışa sunulacak; Beats Siyahı, Yuzu Sarısı, Duman Grisi ve Alev Mavisi. Beats Siyahı ve Yuzu Sarısı bugün sipariş alımlarına açıldı. Duman Grisi ve Alev Mavisi renkleri ise 2021’in başlarında satışa sunulacak.
Beats Flex ne gibi özellikler sunuyor?
Beats Flex’te, zengin ve hassas bas tepkisiyle sıra dışı stereo ses ayrımı elde edebilmeniz için çift odacıklı akustik tasarım ve tescilli bir katmanlı sürücü teknolojisi kullanıyor. Lazer kesimli mikro havalandırma sistemi kulak basıncının azaltılmasını, optimize edilmiş sürücü açısı ise seslerin temiz ve net duyulmasını sağlıyor. Gelişmiş bir dijital işlemci, hassas ve duygu dolu bir dinleme deneyimi için sesleri hassas bir şekilde ayarlıyor.
Tasarım tarafında Beats Flex, kulaklıkları bağlamak için dayanıklı Nitinolden yapılmış hafif ve rahat bir Flex-Form kabloya sahip. BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex kulaklıklar, kullanılmadıklarında boynunuzun etrafında güvenli bir şekilde kalmalarını sağlamak için manyetik olarak bir araya gelebiliyorlar. Genel olarak da Beats Flex, BeatsX’ten yüzde 8 daha hafif olarak tasarlanmış.
Beats Flex ayrıca otomatik çalma/duraklatma desteğine sahip, kulağa takıldığında çalmayı başlatıyor ve boyna takıldığında çalmayı durduruyor. Dört kulaklık ucu seçeneğiyle de kişiselleştirilmiş bir uyum sunuyor.
Önceki BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex, Apple’ın cihazlarıyla hızlı eşleşmeyi destekleyen W1 çipini barındırıyor ve cihazlar arasında hızlı geçiş için iCloud senkronizasyonunu destekliyor. İki adet uyumlu Beats veya AirPods kulaklığının aynı cihaza bağlanmasına ve ses paylaşımıyla aynı anda 2 farklı kulaklıktan tek cihazda müzik dinlemeye de imkan sağlıyor.
Beats Flex kablosun üzerindeki kontroller, rüzgar gürültüsü azaltma ve ses netliği optimizasyonuna sahip yerleşik bir mikrofonun yanı sıra ses seviyesini ayarlama, çalmayı kontrol etme, telefon görüşmeleri alma ve Siri’ye erişim kontrolleri sunuyor.
Beats Flex, tek bir şarjla 12 saate kadar dinleme süresi sağlıyor ve Apple veya Android kullanıcıları için maksimum uyumluluk sağlamaya yardımcı olmak için USB-C kullanarak şarj oluyor. Pil seviyesi düşük olduğunda 10 dakikalık Fast Fuel şarj ile size 1,5 saat ses çalma süresi sağlayabiliyor.
Giyilebilir Teknoloji
Sony Wena 3 akıllı kayış tanıtıldı!
Sony, yeni akıllı saat kayışı modelini tanıttı. Sony Wena 3, bir akıllı saat veya akıllı bileklik değil. Sıradan saatlere takılabilen ve takıldığı saati akıllı saate çeviren bir kayış. Akıllı kayış, kalp atış sensörü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Wena 3, normal saatleri akıllı saate çeviriyor
Sony Wena 3 akıllı kayış, selefine göre daha büyük, kavisli bir ekranla birlikte geliyor. Camı grafit malzemeden üretilen kayış, 90 cm yükseklikten düşmelere karşı dayanıklılık ve 5 ATM basınca kadar su geçirmezlik vaat ediyor. Akıllı bileklik aracılığıyla telefonlara gelen bildirimleri görüntülemek, alarm ve zamanlayıcı kurmak mümkün. Adım takibi, kalp atışı, uyku takibi, kandaki oksijen miktarı ölçümü, VO2 Max ölçümü ve stres seviyesi ölçümü saatin başlıca yeteneklerinin arasında. Akıllı kayışta bulunan dahili mikrofon ve hoparlör aracılığıyla akıllı asistan Amazon Alexa desteği mevcut. NFC desteğine birlikte gelen kayış ödeme işlemlerinde kullanılabiliyor.
Wena 3, silikon, deri ve metal olmak üzere üç farklı materyal seçeneğiyle birlikte geliyor. Gümüş metal model için 314 dolar, premium siyah metal kayış için 333 dolar fiyat belirlenmiş. Kahverengi deri model 285 dolar, premium siyah deri model 304 dolar olarak belirlenmiş. En uygun fiyatlı silikon model ise 228 dolar fiyat etiketine sahip. Wena 3, 27 Kasım’da öncelikle Japonya’da satışa çıkacak.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Watch Revolve tanıtıldı!
Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte şirketin yeni akıllı saati, Mi Watch Revolve fiyatı ve çıkış tarihiyle birlikte tanıtıldı. Yuvarlak kadranlı ve paslanmaz çelik gövdeye sahip saat, başta 14 güne kadar pil ömrü olmak üzere sunduklarıyla dikkat çekiyor.
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Mi Watch Revolve neler sunuyor?
Mi Watch Revolve, 1.39 inç boyutunda 450 nit parlaklığa sahip AMOLED bir ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekran, inç başına 326 piksel yoğunluğa sahip ve Always-on (daima açık) özelliğine sahip. Saat, Xiaomi Wear App aracılığıyla değiştirilebilen 110’dan fazla temaya sahip. 46mm olmak üzere tek bir boyutta gelen saat, paslanmaz çelik bir gövdeye sahip. 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı saat, GPS ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip. İşletim sistemi tarafında ise Google Wear OS yerine Xiaomi’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi kullanılmış.
Akıllı saat, kalp atış sensörü, üç eksenli akselerometre, barometre ve ortam ışığı sensörüne sahip. Saat aracılığıyla gelen bildirimleri görmek mümkün ancak cevaplamak mümkün değil. Bunun yanı sıra kalp atış hızı ve stres seviyesi ölçümü, uyku ve on farklı spor takibi saatin yapabildikleri arasında. Pil tarafında 420 mAh bataryayla gelen saat, tek şarjda 14 güne kadar pil ömrü vaat ediyor. Manyetik adaptörüyle şarj edilebilen saat, 150 dakika civarında tam şarj oluyor. Saat, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Kayış tarafında ise siyah deri, mor, mavi, yeşil ve gri olmak üzere beş farklı seçenek mevcut. Ayrıca kayışı değiştirmek mümkün. Yaklaşık 150 dolar fiyat etiketine sahip saat, 6 Ekim’de Amazon üzerinde ilk olarak Hindistan için satışa çıkacak.