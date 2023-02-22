YouTube Music, bu ayın başlarında Android ve iOS’ta kullanıma sunulan “Radyo oluştur” özelliğini resmen duyurdu. Youtube, bu özelliğin müzik seçiminde daha fazla esneklik ve kullanıcıların dinledikleri üzerinde kontrol sağladığını iddia ediyor.

Bir radyo istasyonu oluşturmak için kullanıcıların Ana Sayfa akışını “Müzik Ayarlayıcınız” etiketli bir “Radyo oluştur” seçeneği (yukarıdaki sol resim) görene kadar kaydırmaları gerekiyor. Daha sonra radyo istasyonlarını oluştururken çeşitli öneriler arasından en fazla 30 sanatçı seçmeleri gerekiyor.

Ayrıca şarkı seçimini ve seçilen sanatçıların çalma listesinde ne sıklıkta görüneceğini yönetme seçeneğine de sahipler ve üç seçenek olan Tanıdık, Karışım ve Keşfet arasında seçim yapabilirler. Kişiler ayrıca çalma listesinin ruh halini ayarlamak için “downbeat”, “chill” ve “pump up” gibi filtreler de uygulayabiliyor.

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İstasyonda değişiklik yapmak için, kullanıcılar bir çalma listesini dinlerken arayüzün alt kısmında bulunan “Tune” seçeneğini seçebilirler. Son olarak, yeni çalma listesini manuel olarak kaydetmek için kullanıcıların çalma düğmesinin yanındaki “Kitaplığa Ekle” seçeneğini seçmeleri gerekiyor.

Google’a göre, bu özellik şu anda YouTube Premium ve Music’in toplam 50 milyon abonesi tarafından kullanılabiliyor, ancak kademeli olarak daha fazla aboneye sunuluyor.

YouTube Müzik Premium üyeliğine sahip YouTube Müzik uygulaması kullanıcıları, videoları reklamsız izleyebilir, internet bağlantısı olmadan müzik dinleyebilmek için mobil cihazlarına içerik indirebilir, video olmadan müzik dinleyebilir ve başka bir uygulamayı kullanırken ya da ekranları kapalıyken müzik çalabilir.