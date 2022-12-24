Müzik ve podcast uygulamaları söz konusu olduğunda, kullanıcıların uygulama marketlerinden indirebileceği YouTube Music, Apple Music ve Spotify gibi birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Bu uygulamaların birçoğu, milyonlarca şarkıdan oluşan geniş bir kütüphaneye sahip ve hepsi birbirine benzer özellikler sunuyor. Ancak, her birini diğerlerinden ayıracak ufak detaylar var.

Apple Music veya Spotify kadar konuşulmasa da YouTube Music, diğer iki hizmette bulamayacağınız çeşitli avantajlarıyla birçok kullanıcının ilk seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda bir güncelleme alan YouTube Music’e gelen bir özellik sayesinde, kullanıcılar uygulamayı diğer bir uyumlu cihaza yansıttığında, yansıtılan cihazda eşzamanlı olarak şarkı sözlerini görüntüleyebiliyor. Bu sayede kullanıcılar karaoke deneyimini evlerine taşıyabilecek!

İlk Olarak Reddit’te Ortaya Çıktı!

Google’ın YouTube Music uygulamasında sunduğu bu yeni “Karaoke Modu”, ilk olarak popüler sosyal medya platformu Reddit’te ortaya çıktı.

Her ne kadar Reddit’te yapılan paylaşımda çok fazla ayrıntıya yer verilmese de, paylaşımda yeni kullanıcı arayüzü hakkında bazı önemli bilgiler bulunuyor. Paylaşımda, “YouTube Music’in yeni arayüzü, Apple Music’in şarkı sözleri arayüzünü çok andırıyor.” ifadesi yer alıyor.

Şarkı sözlerinin, şarkılar ile eş zamanlı olduğunu söylemek mümkün. Yani karaoke yapmak isteyen kullanıcılar, tam anlamıyla eksiksiz bir karaoke deneyimi yaşayabilecek. Benzer özellikleri daha önce Spotify ve Apple Music’te de görmüştük. Ancak Spotify ve Apple Music kütüphanesindeki şarkıların bir kısmında bu özellik bulunmuyordu.

Google, YouTube Music’te daha geniş bir senkronize sözlere sahip şarkı kütüphanesi oluşturabilirse, rakiplerinden ayrılacaktır.

Henüz Test Aşamasında

Bunun oldukça önemli bir özellik olduğunu söyleyelim. Zira, şu anda bir akıllı telefon veya tablette bulunan YouTube Music uygulaması şarkı sözlerini eş zamanlı olarak görüntüleyemiyor. Yani bu özelliğe şimdilik yalnızca yayınlama/ yansıtma özelliğini kullananlar erişebiliyor.

Ayrıca, bu yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu ve bu nedenle yalnızca rastgele seçilmiş kısıtlı sayıdaki kullanıcının bu özelliği deneyebildiğini söyleyelim. Yakın zamanda bu özelliğin genel kullanıcı tarafından erişilebilir olacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube Music bu hamleyle rakiplerine yetişebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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