Google, ebeveynlere daha fazla güvenlik sağlamak için Play Store’da yeni bir ödeme yöntemi duyurdu. Artık, uygulama mağazasında veya uygulamalar içinde herhangi bir satın alma işlemi yapmak isteyen çocuklar, velilerine bir talep gönderebilecekler.

Yapılan açıklamada, “Ayarlanmış bir aile ödeme yönteminiz yoksa, çocuklar doğrudan aile yöneticisine bir satın alma talebi gönderebilecekler. Uygulama veya uygulama içi satın alma ile ilgili talebi ve önemli bilgileri kendi cihazınızda değerlendirebilir ve satın alma işleminin tamamlanıp tamamlanmayacağına karar verebilirsiniz.”

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Böylece ebeveynler hediye kartları da dahil olmak üzere kendi kayıtlı ödeme yöntemlerini kullanabilirler. Bildirimler gerçek zamanlı olarak gelir veya daha sonra onay talepleri kuyruğunda görüntülenebilir. İşlemler daha sonra geçmişte kullanılabilir.

Ancak yeni özellik Play Kitaplar, Google TV veya abonelik satın alımlarını içermiyor. Şu anda Play Store, yöneticilerin formu farklı Android cihazlarda ortak olarak paylaşmasına olanak tanıyan bir aile ödeme formu oluşturulmasına izin veriyor. Bu seçenekte, 13 yaşından küçüklerin satın alımlarını onaylamak veya reddetmek de mümkündür.

Kaynak: XDA-Developers, Google