YouTube Music, platformun kullanıcıları için önemli bir katkı sağlayacak olan ve yayıncının şu an sahip olmadığı bir özelliği eklemeye hazırlanıyor. Yeni özellikle birlikte, bir şarkının tüm kullanıcılar tarafından ne kadar dinlendiğini gösterecek. Ancak, bu dinlenme sayıları sadece sanatçının ana sayfasında ve yalnızca ilk beş şarkı için görülebilecek.

Bazı Reddit kullanıcılarına göre, dinlenme sayısı özelliği hem YouTube Music Android uygulamasında hem de web sitesinde görülmeye başlandı. Google, bu özelliği sunucu tarafında test etmek için bir güncelleme kullanıyor olabilir ve sonuçlardan memnun kaldığında tüm Android kullanıcılarına güncellemeyi sunacak.

Google’ın sunucu tarafında bir güncelleme kullanması muhtemelen önemli olmasa da, Android cihazınızda hangi YouTube Music sürümünü kullandığınızı kontrol etmek isterseniz, uygulamayı açıp ekranın sağ üst köşesindeki avatar veya profil resmine dokunarak Ayarlar > YouTube Music Hakkında seçeneğine gidin. Burada, kullandığınız YouTube Music uygulama sürümünü görebilirsiniz.

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Eğer bir sanatçının YouTube Music ana sayfasındaki En İyi Şarkılar listesinde dinlenme sayılarını görüyorsanız, şarkıların sıralamasının dinlenme sayısına göre olmayabileceğini unutmayın. Bu, mantıklı bir düzenleme gibi görünse de, Android Police’e göre Outkast için listelenen en iyi şarkı 592 milyon dinlenme ile Ms. Jackson iken, platformda en çok dinlenen şarkı olan Hey Ya! ise 708 milyon dinlenme ile ikinci sırada yer alıyor.

Özellik ayrıca, YouTube Music kullanıcılarının istediği bir özellik ve yakında tüm Android kullanıcıları için kullanılabilir olacak.