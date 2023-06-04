En çok kullanılan android sürümleri velli oldu. Google tarafından yayınlanan en son Android dağıtım rakamlarında, Android 13’ün kullanıcılar arasında giderek daha fazla ilgi gördüğü ortaya çıktı. Play Store’a bağlı cihazlardan 30 Mayıs 2023’te sona eren yedi günlük bir süre boyunca toplanan istatistiklere göre Android 13 şu anda dünya çapındaki aktif cihazların yaklaşık yüzde 14,7’sine kullanılıyor. İşte tüm detaylar.

Android 11 hala en popüler sürüm!

Android 13, Nisan ayındaki yüzde 12,1’lik orandan etkileyici bir sıçrama yapmış olsa da Android 11, pazarın yüzde 23,1’ini oluşturarak hala en popüler sürüm konumunda. Raporda ayrıca Android 12, 11 ve 10 kullanımında küçük düşüşler olduğu belirtiliyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, Nisan’dan Haziran’a tırmanan diğer tek sürüm yüzde 6,7’den yüzde 8,3’e yükselen Android Oreo oldu. Ancak bu oranın Ocak ayında bildirilen yüzde 9,5’in altında kaldığını belirtelim.

Android 13’ün benimsenmesindeki artışın ve Android Oreo’nun yeniden canlanmasının arkasındaki nedenler bilinmiyor. Bu modeller büyük olasılıkla cihaz uyumluluğu, kullanıcı tercihleri ve yazılım güncellemeleri gibi faktörlerden etkileniyor.

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Geliştiriciler bu bilgileri, uygulamaları tasarlarken hangi Android sürümünü destekleyecekleri konusunda bilinçli seçimler yapmak için kullanabilirler. Ayrıca Android ekosistemini iOS ekosistemiyle karşılaştırarak güncelleme sunumu ve cihaz kabul oranlarındaki farklılıklara dikkat çekiyor.

Android ekosistemi geliştikçe gelecek güncellemelerin ve yeni sürümlerin dağıtım rakamlarını nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacaktır. Ayrıca, Android 13’ün dünya çapında en popüler sürüm olarak Android 11’i geçip geçmeyeceği de merak konusu.