YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

YouTube MP3 dönüştürme en merak edilen konulardan biri. Tabiki bunun sebebi YouTube markasının dünyanın en çok izlenen video platformlarının başında gelmesi. Aynı zamanda dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesi olan Youtube oldukça farklı içeriklerin bir arada toplandığı bir yer olup çok sayıda videoya ev sahipliği yapar. Youtube’da birçok müzik klibi de yer aldığından dünya genelinde pek çok kişi müzik dinlemek için bu platformu tercih eder. YouTube’dan şarkı indirmek için ise programlı ve programsız birçok farklı seçenek tercih edilebilir. Böylece dünyanın en fazla paylaşım yapılan video paylaşım platformu olan YouTube’da oldukça fazla sayıda izlenen müzik videoları kolaylıkla indirilebilmektedir.

YouTube’dan müzik indirmek kullanıcılara en sevdikleri şarkıları diledikleri zaman üstelik internet harcamaksızın dinleme fırsatı verir. Pek çok kullanıcı müzik dinlemek için dijital müzik platformlarını tercih etmekle birlikte Youtube üzerinden ya da MP3 ile müzik dinleyenlerin sayısının da oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Sevilen müzikleri YouTube MP3 dönüştürme işlemi ile birlikte akıllı telefonlara ya da bilgisayara indirmek müzikseverlere internet kullanmadan diledikleri an müzik keyfini sürme imkanı verir.

Bununla birlikte yalnızca müzikler değil ders anlatımı gibi videolar da YouTube MP3 işleminden geçirilip istenildiği zaman defalarca dinlenebilir. YouTube MP3 dönüştürme işlemi için kullanılabilecek olan uygulamaların ve programların yanı sıra çevrim içi olarak da bu işlem yapılabilir.

YouTube MP3 dönüştürme işlemi için buraya tıklandıktan sonra ekranın ortasındaki bağlantı çubuğuna indirilmek istenilen YouTube videosunun linki yapıştırılır. Dönüştür butonunun yanında yer alan açılır menüden MP3 formatı seçilip dönüştür butonuna tıklanır. Belirli bir süre beklendikten sonra çıkan indirme ekranındaki İndir butonuna tıklanır. İşlemin tamamlanması ile birlikte MP3 formatındaki dosya cihaza indirilmiş olur.

Flvto

Flvto YouTube MP3 dönüştürme işlemi konusunda en hızlı ve en başarılı internet sitelerinden biri olup oldukça güvenilirdir. Bununla birlikte çok fazla pop-up ve açılır ekran reklamı bulunduğundan dolayı bazı kullanıcılar karışık bir arayüzü olduğu fikrine kapılırlar.

İnternet tarayıcısında pop-up ya da reklam engelleyici olan kullanıcılar bu reklamları görmezler. Flvto özellikle mobil cihazına ya da bilgisayarına mobil uygulama ya da program yüklemek istemeyen kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. Kullanıcılar yukarıda belirttiğimiz adımları uyguladıkları takdirde kolayca MP3 dönüştürme ve indirme işlemi yapabilirler. İstedikleri takdirde seçtikleri videoları farklı formatlarda da indirebilirler.

4K Video Downloader ve 4K YouTube to MP3

4K Video Downloader teknik olarak bir YouTube, Daily Motion, Vimeo ve Facebook video indirme programı olsa da “ses indir” bölümünden ses dosyası olarak indirmenize de olanak tanıyor. Ancak aynı şirketin 4K YouTube to MP3 programı ise direkt olarak YouTube’daki videoları MP3 olarak kaydetmenize imkan tanıyor. Tüm çözünürlüklere destek veren yazılım, en yüksek kaliteli videodan sese dönüştürerek temiz bir ses almanıza olanak tanıyor.

ByClick Downloader

ByClick Downloader YouTube, Daily Motion, Vimeo ve Facebook üzerinden istenilen formatta video indirme imkanı verir. 720p, 1080p, 4K ve 8K çözünürlüklerine destek veren ByClick Downloader ile kullanıcılar playlistleri de indirebilirler. Herhangi bir sorun oluştuğunda 7/24 destek sağlayan ByClick Downloader kullanıcıların bulabileceği en işlevsel araçlardan biridir.

Videoder

Youtube MP3 indirme programlarından biri olan Videoder’in masaüstü versiyonu Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlara ya da Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlara mobil uygulama olarak indirilebilir. Videoder kullanıcılara yalnızca Youtube videolarını değil aynı zamanda Instagram, Vimeo, Facebook, Twitter gibi platformlardaki videoları istedikleri formatta cihazlarına indirme imkanı sunar. Aynı zamanda kullanıcılar çoklu indirme de yapabilirler.

Youtube Downloader for Android

Youtube Downloader for Android, Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlara yüklenebilecek bir mobil uygulamadır. Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri Youtube Downloader for Android ile kolayca yapılabilir. Son derece kullanışlı bir arayüze sahip olan Youtube Downloader for Android sayesinde kullanıcılar istedikleri videoları pek çok farklı kalitede video ya da MP3 olarak indirme fırsatını elde edebilirler. Uygulama üzerinden video araması yapıp format seçebilir ve tek bir tıkla istedikleri dosyayı indirebilirler.

NewPipe

NewPipe hem Youtube MP3 dönüştürme hem indirme işlemlerinin yapılabileceği bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar aynı zamanda bu uygulama ile istedikleri videoyu diledikleri kalitede indirebilirler. Bunun yanı sıra NewPipe yalnızca bir Youtube MP3 dönüştürme ve indirme uygulaması olmakla kalmaz. Aynı zamanda kullanıcılara öneriler yapar ve alışkanlıklarına göre özelleştirme imkanı verir. Arka planda çalma, pil tasarrufu ve az internet tüketimi nedeniyle de oldukça avantajlıdır.

TubeMate

TubeMate son derece sık kullanılmakla birlikte yalnızca bir Youtube MP3 dönüştürme ve indirme uygulaması olmayıp daha çok bir mobil internet tarayıcısı olarak çalışır. TubeMate mobil uygulaması mobil cihaza indirildikten sonra arama çubuğundan arama yapılır ve girilen herhangi bir internet sitesinde yer alan her bir videonun yanındaki indirme butonuna basılarak farklı formatlarda ve görüntü kalitelerinde indirmeler yapılabilir.

KeepVid

Kullanıcılar KeepVid internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri yapabilecekleri gibi masaüstü versiyonu bilgisayarlarına yükleyerek kullanmayı da tercih edebilirler. Kullanıcı dostu arayüzü ile ön plana çıkan KeepVid’de reklam ve pop-up yoktur. Programın hem kullanıcılara sınırlı hizmet sunan ücretsiz sürümü hem de ücretli olan Premium versiyonu vardır. Kullanıcılar ücretsiz versiyonu deneyebilir ve beğendikleri takdirde Premium sürümü satın alabilirler.

Snaptube

100 milyondan fazla kullanıcısı olan Snaptube, Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemlerinin yapılabileceği en iyi uygulamalardan biridir. Popülerliğini korumaya devam eden Snaptube üzerinden birçok farklı platformda yer alan videolar istenilen formatta indirilebilir.

Dentex Youtube Downloader

Dentex Youtube Downloader’ın Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlara yüklenebilecek farklı versiyonları vardır. Dentex Youtube Downloader sayesinde kullanıcılar Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirler. Kullanıcı dostu bir arayüzü olan Dentex Youtube Downloader aynı zamanda kolay kullanılabilir. Dentex Youtube Downloader ile kullanıcılar YouTube MP3 dönüştürme ve indirme işlemlerinin yanı sıra farklı platformlarda yer alan farklı formatlardaki dosyaların dönüştürülmesi ve indirilmesi işlemlerini de gerçekleştirebilirler.

InsTube Free Video & Music Download

InsTube Free Video & Music Download’un hem bilgisayarlara indirilebilecek masaüstü versiyonu hem de Androis işletim sistemine sahip mobil cihazlara indirilebilecek mobil uygulaması vardır. Instube ile Youtube videoları indiren kullanıcılar HD, Full HD ve 4K görüntü kalitesi alternatiflerinden dilediklerini seçebilirler. Basit ve kullanıcı dostu bir arayüzü olan InsTube ile kullanıcılar farklı platformlardan farklı formatlarda dosyalar dönüştürebilir ve indirebilirler.

DVDFab Youtube to MP3

DVDFab programının Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlara indirilebilecek masaüstü versiyonlarının yanı sıra mobil cihazlarda kullanıma yönelik olarak geliştirilmiş mobil uygulama versiyonları da vardır. DVDFab ile Youtube kanal listeleri toplu olarak indirilebildiği gibi Youtube MP3 dönüştürme işlemi yapılan dosyalar da yüksek kalitede indirilebilir. Mobil uygulama arkada çalıştırılıp müzik dinlenebilir, binden fazla sayıda platformdan video dönüştürme ve indirme işlemleri yapılabilir.

Snappea

Snappea piyasadaki en iyi ücretsiz müzik indirme uygulamalarının başında gelir. Basit ve etkileşimli kullanıcı arayüzü vardır. Her tür zararlı virüsten ya da dosyadan tamamen bağımsız olan Snappea Tiktok, Whatsapp, Instagram gibi diğer uygulamalardan şarkı ya da video indirmek istenildiği durumlarda da kullanılabilecek en iyi uygulamaların başında gelir. Video ve müzikleri her kalitede ve formatta indirme imkanı veren Snappea indirilen videoları ve müzikleri tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlamayı da mümkün hale getirir.

Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader da yıllardır popüler olan video indiricilerden biri. YouTube, Vimeo, Metacafe, LiveLeak, Vevo, TubePlus, Dailymotion, vb. sitelerden rahatlıkla video indirebildiğiniz program, indirirken Mp3 ses dosyası olarak da videoları indirebilmenize olanak tanıyor. Hatta direkt olarak VI, MKV, 3GP, MP3, iPod, iPhone, iPad, PSP, Android formatları arasında dilediğiniz gibi seçim yapabiliyorsunuz

