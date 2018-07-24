Youtube, ‘keşfet’ sekmesini test edecek!

Youtube‘un ‘keşfet’ sekmesi, mobil kullanıcılarının yeni kanallara ve videolara daha kolay ulaşmalarını sağlayacak.

İlginizi çekebilir: Bilgisayarınızı nasıl uzaktan kontrol edersiniz?

Youtube’un ‘keşfet’ sekmesi ne işe yarayacak?

Şirketin ürün yönetimi müdürü Tom Leung‘a göre; bu sekme uygulamanın ana ekranının altında, seçilmiş %1 iOS kullanıcısı için sunulacak.

Videolar önerilirken, kullanıcıların önceden izlediklerini kaynak alınacak. Leung, ”Keşfet, normalde rastlamayacağınız, çeşitli konu başlıklarındaki videolara ve kanallara ulaşmanızı sağlayacak. Ama bunlar gösterilirken yine sizin izledikleriniz dikkate alınacak” diyor.

Yeni ‘keşfet’ sekmesi, Instagram gibi uygulamalardaki keşfet sekmesine oldukça benziyor. Ama içerikler gösterilirken kişisel beğeniler daha çok dikkate alınacak. Ayrıca kullanıcılar spor, sanat, bilim gibi başlıklar arasında kaydırmalar yaparak dolaşabilecekler. Twitter da kullanıcılarının çeşitli konulardaki içerikler arasında gezebilecekleri benzer bir hizmet sunuyor.