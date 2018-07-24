Google‘ın sunduğu imkanlardan biri de Gmail ile hesap açtığınız bilgisayarınızı uzaktan yönetmek.
İlginizi Çekebilir: Google Pixel 3XL’ın kasa yapısı ortaya çıktı!
Google Chrome uzaktan masaüstü nasıl kullanılır? Bilgisayarınızı nasıl uzaktan kontrol edersiniz?
Adım 1: Android veya iOS cihazına Google Chrome masaüstü uygulamasını indiriyoruz.
Adım 2: chrome.google.com/remotedesktop adresine giderek Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasını Chrome‘a ekliyoruz.
Adım 3: Kurulumları tamamladıktan sonra ekrana PIN belirleme sayfası geliyor bu PIN bilgisayara erişmek istediğiniz zaman soruluyor.
Adım 4: PIN’i belirledikten sonra uygulamaya girerek giriş yaptığınız bilgisayar ismine tıklıyoruz PIN’i girerek bilgisayara erişim sağlamış oluyorsunuz. Uygulamaya girdiğin gmail hesabı ile bilgisayarda açtığınız gmail hesabı aynı olması gerekmektedir.
Cevap Yazın: