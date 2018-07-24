Bilgisayarınızı nasıl uzaktan kontrol edersiniz?

Bilgisayarınızı nasıl uzaktan kontrol edersiniz?

24 Temmuz, 2018 Uygulama, Yazılım, Yazılım 0 yorumlar

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Google‘ın sunduğu imkanlardan biri de Gmail ile hesap açtığınız bilgisayarınızı uzaktan yönetmek.

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Google Chrome uzaktan masaüstü nasıl kullanılır? Bilgisayarınızı nasıl uzaktan kontrol edersiniz?

Adım 1: Android veya iOS cihazına Google Chrome masaüstü uygulamasını indiriyoruz.

Bilgisayarınızı Nasıl Uzaktan Kontrol Edersiniz ?

Adım 2: chrome.google.com/remotedesktop adresine giderek Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasını Chrome‘a ekliyoruz.

Bilgisayarınızı Nasıl Uzaktan Kontrol Edersiniz ?

Adım 3: Kurulumları tamamladıktan sonra ekrana PIN belirleme sayfası geliyor bu PIN bilgisayara erişmek istediğiniz zaman soruluyor.

Bilgisayarınızı Nasıl Uzaktan Kontrol Edersiniz ?Bilgisayarınızı Nasıl Uzaktan Kontrol Edersiniz ?

Adım 4: PIN’i belirledikten sonra uygulamaya girerek giriş yaptığınız bilgisayar ismine tıklıyoruz PIN’i girerek bilgisayara erişim sağlamış oluyorsunuz. Uygulamaya girdiğin gmail hesabı ile bilgisayarda açtığınız gmail hesabı aynı olması gerekmektedir.

Bilgisayarınızı Nasıl Uzaktan Kontrol Edersiniz ?

Bilgisayarınızı Nasıl Uzaktan Kontrol Edersiniz ?

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