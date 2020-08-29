YouTube
YouTube, iOS uygulamasına ‘Resim içinde Resim’ özelliği getiriyor
YouTube, Android kullanıcılarının uzun süredir hayatında olan Picture-in-Picture (Resim içinde Resim) özelliğini nihayet iPhone için test etmeye başladı. Test sürecinin tamamlanmasıyla beraber YouTube’un iOS uygulaması, beklenen özelliğe kavuşacak.
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YouTube iOS’te Resim içinde Resim modunu test ediyor
Uzun süredir Android telefonlarda var olan Resim içinde Resim özelliği, YouTube’da bir video izlerken uygulamadan çıkıp aynı anda başka uygulamalar çalıştırabilmenize olanak sağlıyor. Ancak YouTube, bunu yazılımsal kısıtlamalardan dolayı şu ana kadar iOS ekosistemine ait cihazlarda kullanıma sunamıyordu.
Hatırlanacağı üzere iOS 14 ile birlikte Apple, iPhone’lara Resim içinde Resim desteği vereceğini söylemişti. Bu bağlamda YouTube, bugünlerde iOS uygulamasında bu özelliği test etmeye başladı. Testlerin tamamlanmasının ardından iPhone’unuzda artık YouTube’un Resim içinde Resim özelliğini kullanabileceksiniz. Bu sayede örneğin bir video izlerken YouTube’u kapattığınızda o video ekranın alt kısmında küçük bir pencere olarak açılacak, siz ise hem o videoyu izleyip hem de işiniz varsa farklı uygulamaları kullanmaya devam edeceksiniz.
Yalnız, Resim içinde Resim özelliğinin sadece YouTube Premium üyelerine sunulduğunu da ekleyelim. Zaten Android’de de öyle olduğu için, doğal olarak iOS’te de sadece Premium üyelerinin kullanmasına izin veriliyor.
İlk defa duyuyorsanız YouTube Premium; kullanıcılara videoları arka planda oynatma, indirme ve Resim içinde Resim gibi ekstra özellikler sunan bir hizmet olarak geçen yıl Türkiye’de kullanıma sunuldu. Hemen şimdi 1 ay ücretsiz deneyebilir, beğenirseniz de aylık 16,99 TL’ye üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz.
Resim içinde Resim, iPad’de böyle çalışıyor
Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.
(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln
— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord ‘en iyi YouTube cihazı’ onayı aldı!
OnePlus Nord, Google tarafından düzenli olarak güncellenen YouTube Signature Devices (YouTube İmzalı Cihazlar) programının yeni üyesi oldu. Böylelikle Nord, YouTube’un onayladığı 50′den fazla cihazın arasına katılarak rakiplerine bir noktada daha fark atmış oldu.
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Google, kısa süre önce Android kullanıcılarıyla buluşturulan OnePlus Nord modelini YouTube İmzalı Cihazlar listesine aldı. İlk defa duyanlar için bu listeden bahsedecek olursak; Google, bu listeye YouTube için en iyi izleme deneyimini sunan akıllı telefonları ekliyor. Bu ilk bakışta kafa karışıklığı yaratabilir, sonuçta çoğu akıllı telefonun YouTube videolarını gayet güzel ve akıcı bir şekilde oynatabildiğini biliyoruz.
Ancak YouTube biz farkında olmasak da, platformdaki çoğu videonun özelliklerini bütün akıllı telefonlarda kullanıma sunamıyor. Buradaki temel sebep ise, ilgili telefonun YouTube’daki tüm videoları kusursuz oynatabilecek donanımsal özelliklere sahip olmaması.
OnePlus Nord için YouTube onayı!
İşte YouTube İmzalı Cihazlar programı ise, YouTube deneyimini bu kısıtlamalardan arındırılmış bir şekilde en iyi yaşatabilecek özelliklere sahip akıllı telefonları içeriyor. Google’ın bu noktada önemsediği temel kritlerin; HDR, 4K, 360° video desteği, yüksek FPS desteği, DRM performansı ve VP9 video çözümleme desteği olduğunu da ekleyelim.
OnePlus Nord da, bu gereksinimleri karşıladığından dolayı Google tarafından sertifika almaya hak kazanarak listenin yeni üyesi oldu. Aslında bu OnePlus için bir ilk değil; şirketin OnePlus 6T, 7 / 7T / 7 Pro ve 8 / 8 Pro modelleri de daha önce YouTube İmzalı Cihazlar programına dahil edilmişti.
Google’ın yanı sıra Netflix de HD ve HDR destekli içerikleri kendi sertifika programı kapsamında akıllı telefonlarda kullanıma sunuyor. Yalnız Netflix şu an için OnePlus Nord’u özel olarak kendi sertifika programına eklememiş olsa da, cihazın sahip olduğu özellikler, yüksek kaliteli HDR10 videoları rahatlıkla oynatabileceğini gösteriyor.
Haber
YouTube, 2020’nin ikinci çeyreğinde 11,4 milyon video kaldırdı
YouTube, Nisan ve Haziran ayları arasında büyük çoğunluğu algoritmalar tarafından olmak suretiyle 11 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıkladı.
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YouTube, dün yaptığı duyuruda 2020′nin ikinci çeyreğinde kaldırılan videolarla alakalı bilgiler paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgiler, sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 11.401.696 videonun platformdan kaldırıldığını gösteriyor. Ayrıca bu 11.4 milyon videonun ortalama 10.85 milyon kadarının ise sadece otomatik sistemler tarafından bir şekilde topluluk kuralı ihlali olarak işaretlenip kaldırıldığı belirtiliyor. Platformdan kaldırılan videoların 343.854′lük kısmını ise Türkiye merkezli içerikler kapsıyor.
YouTube yetkilileri, aynı zamanda 2020′nin ikinci çeyreğinde kaldırılan video sayısının, ilk çeyreğe oranla 2 kat daha fazla olduğunu; bunu takiben içerik üreticileri tarafından gelen itirazlarda da azımsanamayacak bir artış yaşandığını söyledi.
Belki de otomatik sistemler ön planda olmasa YouTube’un kaldırdığı videolar bu kadar fazla olmayacaktı ancak şirket, COVID-19 nedeniyle evden çalışma sistemine geçtiklerinden bu yana videoların gerçek kişiler tarafından incelenme imkanının azaldığını; bundan dolayı ise algoritmalara mecburen daha fazla güvenmek zorunda olduklarını belirtiyor.
YouTube, videoların kaldırılmasına neye göre karar veriyor?
YouTube, kaldırılan videoların hangilerinin neye göre kaldırıldığını açıklayan bir grafik de paylaştı. Buna göre; toplam kaldırılan videoların 3.8 milyon (%33.5) kısmı çocukların güvenliğini tehdit ettiği için, 3.2 milyon (%28.3) kısmı spam ve yanıltıcı içerik olduğu için, 1.6 milyon (%14.6) kısmı cinsellik içerdiği için, 1.2 milyon (%10.6) kısmı ise sansürlenmemiş şiddet içeriği barındırdığı için kaldırılmış. Geriye kalan kısmı ise algoritmalar tarafından çeşitli sebeplerle topluluk kuralı ihlali olarak işaretlenip, sonucunda platformdan siliniyor.
Ayrıca YouTube videoları kaldırırken sadece algoritmalara değil, kullanıcılardan gelen şikayetleri de önemsediğini ifade etti. Açıklanan raporda da bunu doğrular nitelikte bilgiler görüyoruz. Rapora göre YouTube, 382.499 videoyu kullanıcı şikayetleri, 167.318 videoyu kendi güvenilir kaynakları, 25 videoyu ise devletlerin talebiyle kaldırmış durumda.
Haber
YouTube, topluluk katkıları özelliğini kaldırıyor!
YouTube’da bulunan topluluk katkıları özelliği, kullanıcıların izlediği videoyu farklı dillere çevirip altyazı eklemesi konusunda yardımcı oluyor. Google, yaptığı bilgilendirme ile son dönemde YouTube kullanıcılarının pek de ilgilenmediği özelliğin kaldırılacağını açıkladı.
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YouTube videolarına gönüllü altyazı ekleme özelliği sona eriyor!
Google’ın açıklamasına göre, izleyicilerin videolara altyazı ve metin eklemesine izin veren özellik 28 Eylül’den itibaren devre dışı bırakılacak. Bu gelişme bazı kullanıcıların hoşuna gitmezken, YouTube’un gerekçeleri ise kısmen haklılık gösteriyor. Zira geçtiğimiz ay topluluk işbirliğine katılan kanalların oranı %0.001’den daha aşağıda kalmış. Videolarda gösterilen gönüllü altyazılar ise izlenme süresinin sadece %0.2’sini kapsıyor. Dolayısıyla gönüllü altyazı ekleme özelliği pek de istenen başarıyı bulmamış gibi görünüyor.
Önemli bir yabancı kullanıcı kitlesi bulunan içerik oluşturucuları ise bu kararı pek de hoş karşılamıyor. Özelliğin sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için önemli olduğunu belirten kanal sahipleri, topluluk katkılarının tamamen kaldırılması yerine geliştirilmesini istiyor. YouTube ise altyazıların kanal yöneticileri tarafından eklenmeye devam edeceğini belirterek, platformun otomatik altyazı oluşturan algoritmasının topluluk katkısını karşılayacağını belirtti.
Öte yandan video paylaşım platformu, kanal sahiplerinin mağdur olmaması için yakında bazı önlemler alacak. Videoları eş zamanlı olarak çeviren altyazı servisi Amara.com ile anlaşan YouTube, kanallara süreci yönetebilmesi için 6 ay ücretsiz üyelik hediye edecek. Google ayrıca ek bir işlem gerektirmeden sesi altyazıya çeviren algoritmayı da geliştirmeyi sürdürecek.