YouTube Videolarını iOS ve Android’de Arka Planda Oynatın

YouTube’u mobil cihazlarda arkaplanda çalıştırmak isteyenler için yapması gereken şey Red üyeliği almak ancak bunun başka yolları da yok değil.

YouTube’da bir yayın ya da müzik dinlerken internette gezmek isteyebilirsiniz ancak Google uygulama ekranda değilkeç çalışmasına izin vermiyor. Bunun çeşitli yolları mevcut. Bazı Android kullanıcıları izlemek istedikleri videoyu anlık mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden açarak dinliyor. Kullanıcılar ekranı kapatsalar bile video arkaplanda Telegram üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Samsung Note 8 ya da LG V30 gibi aynı anda iki uygulamanın ekranda yer alabildiği telefonlarda ise bu da bir problem olmuyor. Ancak Android’deki Telegram hilesi iOS’ta işe yaramıyor. Fakat iOS kullanıcıları için de bir çözüm mevcut.

Android:

Chrome tarayıcısında www.youtube.com adresini açın.

Üç noktalı menüden “Masaüstü sitesi iste” seçeneğini aktif edin.

İzlemek istediğiniz videoyu açın ve başlatın.

Son olarak Chrome’dan çıkın ve bildirim menüsünden oynatma tuşuna basarak videoyu arka planda çalıştırın.

iOS:

iOS cihazınıza Dolphin internet tarayıcısını indirin.

Dolphin’den www.youtube.com adresine gidin.

İstediğiniz videoyu açın ve başlatın.

Daha sonra Dolphin uygulamasından çıkın ve iOS Denetim Merkezi’nden oynatma tuşuna basın.