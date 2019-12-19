Genel
YouTube başta olmak üzere Google Servisleri ve Spotify’a erişilemiyor! [GÜNCELLENDİ]
Birkaç dakika önce yaşanan soruna göre Google’ın kendi arama motoru ve Google Drive, YouTube, Google Takvim ve Google sunucularına erişim sorunu yaşanıyor.
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Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorunlar devam ederken dün itibariyle Google ile MOBİSAD arasında bir görüşme yaşanmıştı. Google’ın Rekabet Kurumu’ndan aldığı ceza süreci sırasında bugün itibariyle Google’ın servislerine erişim sorunu yaşanıyor. Google, YouTube, GMail, Google Drive, Analitics Google Developer, Google Calendar gibi tüm Google servislerine erişim sağlanamıyor.
Sorun Doğu Avrupa ve Japonya’da da yaşanıyor!
Yaşanan sorunun Türkiye’ye özel olmadığı, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk gibi Doğu Avrupa ülkeleri ve Japonya’da da yaşandığı görülüyor. Sorunun Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorun olmadığı böylece kesinleşmiş oldu. Google’a erişim engeli bulunmadığını belirtmiş olalım.
Spotify’a da erişilemiyor!
Google servislerinin yanı sıra Spotify’a da erişilemediği görülüyor. Hata kodu 4 ile erişim sorunu veren Spotify’ın bu problemi neden yaşadığı ise açıklanmadı.
[GÜNCELLEME] Sorun düzelmiş olabilir
Şu anda Google servisleri ve Spotify’a erişim tekrar sağlanabilir durumda. Görünüşe göre sorun ne ise düzeltilmiş olabilir. Ancak Google kanadından yaşanan sorun hakkında bir bilgi halen paylaşılmadı.
Konu hakkında haberimizi güncellemeye devam edeceğiz…
Genel
Asus, yeni ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu!
Asus, sessiz yapısı ile yüksek performans vadeden yeni güç kaynağı ROG Strix 550W Gold’u duyurdu. Aynı zamanda özelleştirilebilen dış dizaynıyla da dikkat çekiyor.
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Power supply’da 550W güç çıkışı ile üst düzey performans sunan şirket, donanımın içerisindeki soğutma blokları ve 135 mm eksen teknolojili fanlar ile son derece sessiz çalışarak kritik bileşenleri serin tutabiliyor.
İçerisindeki Japon üretimi kapasitörler sayesinde üst düzey bileşenler ile 80 Plus Gold sertifikasına hak kazanıyor. Ayrıca bununla birlikte firma 10 sene garanti de sunabiliyor. Tamamen modüler yapıdaki kablolar, manyetik logolar ve üzerindeki desenlerle dış görünüm kişiselleştirilebiliyor.
ROG soğutma blokları ve eksen teknolojisiyle soğutma
Düşük gürültü seviyesi, üst düzeyoyun sistemleri için çok önemli bir özellik. ROG Strix serisi güç kaynakları ROG Thor serisinde kullanılan soğutma bloklarından yararlanıyor. Kütle ve yüzey alanının dikkatle dengelendiği bu soğutma bloğu, eksen teknolojili fanların çalışmasına gerek kalmadan önce bile büyük miktarda güç iletilmesini sağlıyor. Üst seviye ROG Strix ekran kartlarında kullanılan tasarımı temel alan eksen teknolojili fanlarda daha küçük bir yuva bulunuyor.
Daha uzun tasarlanan kanatlar ise havayı aşağıya yönlendirerek statik basıncı artıran bir bariyer halkasına bağlı. Dayanıklılık büyük önem taşıdığından pervane çift rulmanlı bir tabana monte ediliyor. Bu tasarım, kaymalı yataklı modellere göre iki kat daha uzun ömür sağlıyor. ROG soğutma bloklarının da eklenmesiyle son derece verimli hale gelen soğutma sisteminde fanların düşük hızda çalışması yeterli oluyor. Bu da gürültü seviyesini en aza indiriyor.
Kişiselleştirilebilir Dış Dizayn
ROG Strix serisi güç kaynakları tamamen modüler bir yapıya sahip. Ürünle birlikte gelen eksiksiz kablolar en yeni donanımlara uyum sağlıyor. 24 pimli güç kablosu, iki adet 6+2 pimli PCIe® ve iki adet 8 pimli EPS 12 V güç kabloları dalgalanmayı azaltarak yoğun anlarda kararlılık sağlayan kapasitörlerle birlikte geliyor. Sistemini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar, ürünle birlikte gelen CableMod %20 indirim kuponundan da faydalanabiliyor. Böylece özel üretim kablo malzemelerine, farklı uzunlukta ve renkte kablolara da erişebiliyorlar.
Kullanışlı manyetik logo ve güç kaynağının dış kenarlarına uygulanabilen desenlerle ürünü daha da kişiselleştirmek mümkün. Başta kırmızı olan pençe deseni, Aura Sync RGB aydınlatma kullanılan bir ROG Strix sistemi için ideal bir arka plan oluşturabiliyor. Sistemine daha gizemli bir hava katmak isteyenler için de bu deseni daha sade renge dönüştürebiliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 ailesi hakkında sızıntılar ortaya çıktı
Huawei P40 serisi için basına önemli bilgiler sızdırıldı. Paylaşılan görselde cihazın kavisli ekranını ve kamera çıkıntısını açık bir şekilde gösteriyor.
ABD ile ticaret yasağı mücadelesine devam eden Huawei’nin yeni amiral gemileri P40 ve P40 Pro önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. P40 serisiyle ilgili hala çok fazla bilinmeyen detay var. 2020’nin Mart ayında tanıtılması beklenen cihazlar hakkında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici.
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Huawei P40 Pro söylentilere göre Kirin 990 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ayrıca bu telefonun, çift deliği bulunan 6.57 inç boyutundaki AMOLED ekrana sahip olacağı ve bu ekranın tüketicilere 2K çözünürlük sunup HDR desteğine sahip olacağı da diğer söylentiler arasında.
Hızlı şarj söz konusu olduğunda en başarılı üreticilerden olan şirket, yeni amiral gemisinde bu başarısını güçlendirmeye devam edecek. Huawei P40 Pro, 5500 mAh kapasiteli grafen pilin hacmi, lityum pillerin sadece yüzde 70’i kadar olacak. 50W hızlı şarj teknolojisi ile 45 dakikada tam şarj olacak.
Huawei P40 Pro’nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörünün yer alması bekleniyor. Yeni kaynaktan gelen bir başka bilgi de yüzde 100 kesin olmamak ile birlikte bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. İlk olarak Samsung’un amiral gemilerinde gördüğümüz delikli ekran sayesinde %98’lik ekran/kasa oranı ile göz dolduruyor.
Huawei’in merakla beklenen cihazları, CES 2020 ya da MWC 2020 etkinliklerinin birinde duyurulması bekleniyor.
Genel
Oppo AR Glass ve Smartwatch duyuruldu!
Oppo düzenlemiş olduğu Inno Day 2019 etkiliğinde yeni ürünlerini duyurdu. Oppo, konfor, taşınabilirlik ve gizlilik gibi özellikleri bir araya getiren yeni gözlüğü AR Glass‘ı tanıttı.
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Etkinlikte dikkat çeken ürünlerden biri AR içerikleri görüntüleyebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve AR hizmetlerine erişebilecekleri Oppo AR Glass oldu. “Oppo AR Glasses” olarak isimlendirilen ürün, yapısı gereği sanal ile gerçeği birleştirebiliyor.
Kaskta 4 adet kamera yer alıyor. İki kamera balık gözü lensler ile geniş bir açı sunuyor. Bir kamera HD görüntü alıyor. Diğer kamera ise ToF teknolojisi ile daha kapsamlı derinlik verileri toplayabiliyor. Kamera paketi ile kaskın çok katmanlı ve açılı görüntüler elde edebildiği ifade ediliyor. Ayrıca kaskta 3D surround ses desteği de sunuluyor.
Oppo’nun Inno Day 2019 etkinliğinde tanıtılan bir diğer ürün ise Oppo Smartwatch oldu. Bir çok teknoloji firması gibi akıllı saat üretmek isteyen firma, bu konuda geç kalsa da çıkardıkları ürüne bakılırsa beklenildiğine değmiş gibi görünüyor.
Akıllı saatin sahip olduğu özellikler paylaşılmadı ancak birçok bakımdan piyasada bulunan modellerden üstün olacağı iddia ediliyor. eSIM ve yapay zeka bulunan saatte iletişim yeteneği çok yüksek olacak.
Yapılan duyuruda Oppo akıllı saatin 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği açıklandı. Şirket etkinlikte ayrıca, 5G CPE (özellikle evler için 5G router) ve Voice AI özellikli yeni kablosuz kulaklıklar dahil birçok teknoloji ve cihaz tanıttı.
Şirket, AR Glass ile inovasyon ve teknoloji çalışmalarının akıllı telefonların ötesine geçtiğini kanıtlamak istiyor. Bu alanda ciddi bir gelecek gören ve teknolojinin geleceğinin bu ürünlerde olduğunu düşünen firma, şimdilik prototip aşamasında olduğundan ürün hakkında daha fazla bilgi verilmiyor.