Birkaç dakika önce yaşanan soruna göre Google’ın kendi arama motoru ve Google Drive, YouTube, Google Takvim ve Google sunucularına erişim sorunu yaşanıyor.

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Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorunlar devam ederken dün itibariyle Google ile MOBİSAD arasında bir görüşme yaşanmıştı. Google’ın Rekabet Kurumu’ndan aldığı ceza süreci sırasında bugün itibariyle Google’ın servislerine erişim sorunu yaşanıyor. Google, YouTube, GMail, Google Drive, Analitics Google Developer, Google Calendar gibi tüm Google servislerine erişim sağlanamıyor.

Sorun Doğu Avrupa ve Japonya’da da yaşanıyor!

Yaşanan sorunun Türkiye’ye özel olmadığı, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk gibi Doğu Avrupa ülkeleri ve Japonya’da da yaşandığı görülüyor. Sorunun Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorun olmadığı böylece kesinleşmiş oldu. Google’a erişim engeli bulunmadığını belirtmiş olalım.

Spotify’a da erişilemiyor!

Google servislerinin yanı sıra Spotify’a da erişilemediği görülüyor. Hata kodu 4 ile erişim sorunu veren Spotify’ın bu problemi neden yaşadığı ise açıklanmadı.

[GÜNCELLEME] Sorun düzelmiş olabilir

Şu anda Google servisleri ve Spotify’a erişim tekrar sağlanabilir durumda. Görünüşe göre sorun ne ise düzeltilmiş olabilir. Ancak Google kanadından yaşanan sorun hakkında bir bilgi halen paylaşılmadı.

Konu hakkında haberimizi güncellemeye devam edeceğiz…