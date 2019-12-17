Konu dışı
Rekabet Kurumu’ndan yeni Google açıklaması
Rekabet Kurumu, Google için uygulanan yaptırımlar ve Android cihazlar hakkında yeni bir açıklama yayınladı.
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Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google), Android işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 09.02.2017 tarihinde soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda temel olarak, Google’ın mobil işletim sistemleri pazarında sahip olduğu tekele yakın pazar gücünü, faaliyette bulunduğu diğer pazarlarda, özellikle de internet arama hizmetleri pazarında, hâkimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığı hususuna yoğunlaşılmıştır.
Yürütülen soruşturma sonucunda Google’ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir.
Rekabet Kurumu Google’ı uyarmıştı!
Bu çerçevede, Google’a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) uyarınca idari para cezası verildi. Ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanındı. İlgili süre 06.08.2019 tarihinde sona ermiş Google ile ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur.
Google tarafından sunulan değişikliklerin, kurum tarafından yapılan soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmıştı. Fakat yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google’a 07.11.2019 tarihinden itibaren Kanun’da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlandı.
Google’ın soruşturmaya konu uygulamaları Avrupa Birliği (AB) ve Rusya Federasyonu nezdinde de benzer soruşturmalara konu olmuştur. Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen süreç Google’ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırılmıştır. Yine, AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google’a 4,34 milyar Avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google’dan kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir.
Google’a şu anki süreçte, 4,34 milyar Avro para cezası verilmesi ve Rekabet Kurumu kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi kararlaştırıldı.
Konu dışı
İTÜ Trendler Zirvesi, Geleceğe Adaptasyon konusuyla başlıyor!
İTÜ Trendler Zirvesi, her sene olduğu gibi bu sene de 20-21 Aralık tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu senin zirve başlığı ise “Geleceğe Adaptasyon” olarak belirlenmiş.
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Bu sene, İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenen İTÜ Trendler Zirvesi hız kesmeden devam ediyor.
Zirvede her yıl değişen trendler ve toplum üzerindeki etkisinin anlatıldığı etkinlikte, bu sene dünya değişiminin hızla artması ve buna ayak uydurmanın zorlaşmasıyla konun bu temel soruna yoğunlaştırmaya karar verdiklerini belirttiler.
Gelecek tüm gücüyle üzerimizde olan etkisini arttırmayı sürdürüyor. Alanında uzman birçok şirket yöneticisi ve Youtuber’ın da bulunacağı etkinliğe dahil olmak istiyorsanız buradaki linkten başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Başvurular için herhangi bir ücret tahsis edilmiyor, ücretsiz bir şekilde etkinliğe katılım gösterebiliyorsunuz. Yine de başvurular kısıtlı kontenjana sahip olduğu için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim.
Konu dışı
Toshiba, tek kan damlasından 13 kanseri ayırt edebilen cihaz üretti!
Toshiba, tek bir kan damlası örneğinden 13 kanser türünü ayırt edebilen akıllı cihaz geliştirdi. Gelecekte, kan tahlili çok daha pratik bir hale gelebilir.
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Toshiba Topluluğu, tek kan damlasıyla %99 doğruluk oranıyla 13 farklı kanser türünü birbirinden ayırt edebilen yeni bir cihaz ürettiğini açıkladı. Şirketten açıklama bugün itibariyle geldi. Toshiba, Ulusal Kanser Merkezi ve Araştırma Enstitüsü ve Tokyo Medikal Üniversitesi işbirliğiyle teşhis metidoları geliştirdi.
Şirket, yaratılan teknolojinin birkaç sene içerisinde yaygınlaşmasını beklediklerini dile getirdi. Şu an kanser araştırmaları için çok erken bir safhada olduğu aktarılırken sistemin kan üzerindeki kanser hücrelerinin microRNA moleküllerinin tespit edilmesi için dizayn edildiğini belirtti.
Yöntemin maaliyetli ve bir o kadar geliştirilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Toshiba Laboratuvar Araştırmaları şefi basına birtakım açıklamalardaa bulundu:
Test şu anda gastirik, özfagus, akciğer, karaciğer, safra yolları, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve memekanserlerinin yanı sıra sarkom ve glimonanın tespitinde kullanılacak.
Toshiba, testin iki saatten kısa sürdüğünü cihazın oldukça küçük ve çipi geliştirdiklerini belirtti. Kan testlerinin Çin parasına göre 20.000 Yuan’dan ucuza mal olması beklendiğini ekledi.
Beş yıllık iş planlama stratejilerini Aralık itibariyle açıklayan Japon şirketin potansiyel medikal sistemlerin dışında, genom analizleri, hücre teşhisi dahil, tıbbi işletmeler için ; otomasyon sistemleri, pil teknolojileri ve dijital çözümlere yoğunlaşması bekleniyor.
Japonların, sağlık konusundaki atılımları düşünüldüğünde geleceğin ne denli parlak olduğu şimdiden fark edilebiliyor. Umarım yakın zamanda bu tip teknolojik gelişmeler yoğunlaşır ve kanser tedavilere daha pratik bir hale gelebilir.
Konu dışı
Rusya, üreticilere kendi uygulamasını yüklemeye zorluyor!
Rusya, ülke sınırları içerisinde satılan her telefona, bilgisayara ve TV’lere kendi uygulamasının ön yüklü gelmesi konusunda yeni bir kanun yayınladı. Kanuna uymayan şirketler, ülke içerisinde telefon satamayacak konuma gelebilir.
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Rusya, resmi olarak elektronik araç gereçlerin satışının yasaklanmasıyla ilgili kanunu meclisten geçirdi. Eğer cihazınızda Rusya’nın yaratmış olduğu ön yüklü uygulama yoksa maalesef ki satış yapamayacaksınız.
Kanun 1 Temmuz 2020 itibariyle uygulanmaya başlanacak. Cihazlarda Rusya teknoloji firmalarına ait yerli uygulamalar bulunmuyorsa devlet tarafından bu firmalara çeşitli ambargolar getirilmesi bekleniyor.
Yasa tasarısı, bu ayın başlarında parlamentoda görüşülmeye başlanmıştı. Hükümetin Rus yazılımı barındıracak cihaz tiplerini yayınlaması beklendi. Ülke içerisinde satış yapan üreticiler de buna dahil edildi. Rusya Duma Meclisi üyeleri konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Yasa tasarısı Rus internet şirketlerinin çıkarlarını da korumak üzerine hazırlandı. Böylece yabancı şirketlerin kötüye kullanımı minimum düzeye indirilmiş olacak. Yasaya uymayan satıcılar, 3,140 dolardan başlayan cezalar ödemek zorunda kalacaklar.
Daha önce ülke içerisinde yerli firma olan Telegram için de benzer yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Kullanıcı verilerini şifreleyerek saklayan firmanın insanların güvenliğini sağlamak amacıyla bunu gerçekleştirdiğini savunmuştu.
İnternetin terörizm faaliyetlerinde kullanılmasıyla birlikte hükümetler de konuyla ilgili daha çok önlem almaya başladılar. Silahlı saldırıların mesajlaşma uygulamalarından yapılması da bunların içinden en önemli konulardan biriydi. Daha önce İran da ülke içerisinde çeşitli yaptırımlar getirerek önlem almaya kalkışmıştı.