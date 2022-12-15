YouTube, Android ve iOS uygulamalarında sıraya alma özelliğini test ediyor. Bu özellik şu anda yalnızca YouTube Premium aboneleri tarafından kullanılacak. Özellikle birlikte kullanıcılar bir kuyruktaki videoların sırasını özelleştirme yeteneğine sahip olacaklar.

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YouTube Premium kullanıcıları Android veya iOS’ta YouTube uygulamasını açıp uygulamanın ayarlar menüsüne giderek bu özelliği deneyebilirler. ‘Dene’ alt menüsü kullanılarak Kuyruk özelliği için test etkinleştirilebilir. Kullanıcılar daha sonra her videoda görünen menü düğmesine basarak bir videoyu kuyruğa ekleyebilirler. Bu menü, videoyu bir kuyruğa ekleme seçeneği sunar.

Kuyruk oluşturulduktan sonra uygulamanın alt kısmında görüntülenir. YouTube Premium kullanıcıları, kuyruktaki videoların sırasını değiştirebilme özelliğine sahip görünüyor. Sıra ayrıca karıştırma ve tekrarlama modlarını da içerir. 9to5Google tarafından paylaşılan ekran görüntüleri testin 28 Ocak 2023 tarihinde sona ereceğini gösteriyor.

Google’ın bu özelliği Android veya iOS uygulamasını kullanan tüm YouTube kullanıcılarına ne zaman sunacağı belli değil.