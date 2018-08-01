YouTube, Android uygulamasına kaydırma hareketleri ekliyor

YouTube, son zamanlarda birçok yenilik ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. En son güncelleme, bir sonraki sayfaya atlamak veya önceki videoya dönmek için kaydırma hareketleri özelliğini destekliyor. Ancak bu güncelleme henüz test aşamasında olduğu için herkes tarafından kullanılabilir durumda değil. Ancak test kullanıcılarının geri bildirimlerine göre eksikler ve hatalar tamamlandıktan sonra bu özellik tüm YouTube kullanıcılarına dağıtılacaktır.

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Kaydırma hareketleri sezgiseldir ve üzerine dokunduğunuz zaman videoda ki ileri ve geri düğmeleri değişir. Bu sayede biraz daha hızlı ve rahat kullanım deneyimi elde edersiniz. Videoda gösterilen geçiş animasyonları, Android P’nin son uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabildiğiniz özelliğine oldukça benziyor. Aslında bu Android’in ve YouTube’un geliştiricisinin aynı şirket olmasından dolayı oldukça doğal. Bir şeyi yeniden geliştirmek yerine farklı projelere uygulamaları birçok projede gördüğümüz bir detay.