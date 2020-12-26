Rusya, Facebook, Twitter ve YouTube’u yasaklayabilir

Rusya’nın, sansür uygulamaları nedeniyle Twitter, Facebook ve YouTube gibi dev sosyal medya şirketlerini yasaklayabileceği konuşuluyor. Rus vatandaşları tarafından oluşturulan içeriklerin rastgele sansürlendiğinin tespit edilmesi durumunda sosyal ağlar ve içerik paylaşım sitelerini engelleme yetkisi verecek yasa tasarısının kanunlaşmasına yaklaşıldı.

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Yasa Tasarısı Rusya alt meclisi Duma’da

Rus Parlamentosunun alt meclisi Duma’dan da bu yönde bir açıklama geldi. Açıklamada, yıl içerisinde birçok Rus medya kuruluşunun hesaplarının Facebook, YouTube ve Twitter tarafından sansürlenmesinin ardından gelen şikâyetler üzerine bu duruma gelindiği belirtildi. Taslak mevzuat, alt mecliste geçmesinin ardından Rusya Parlamentosu’na sunulacak. Tasarı, üst meclisten de geçtikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayı ile yasalaşabilecek.

Rusya’nın bu hamlesi, İngiltere başta olmaz üzere bazı ülkelerin benzer şikâyetlerle düzenlemelere gidecekleri yönündeki haberlerin çıkmasının ardından geldi. Adı geçen platformlardan Twitter, kısa bir süre önce İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından gerçekleştirdiği veri ihlalini derhal beyan edip belgelemediği için 550 bin dolarlık bir para cezasına çarptırılmıştı. Bununla birlikte, Google ve Facebook kendi ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri’nde antitrös sorunlarıyla karşı karşıya kalmış durumdalar.

Google, geçtiğimiz hafta Rus yasaları uyarınca yasaklanan içeriği geri çekmediği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında ise Twitter ve Facebook‘a, Moskova’daki bir mahkeme tarafından Rus vatandaşlarının verilerini ülke içinde saklamalarını zorunlu kılan yasaya uymadıkları için para cezası verilmişti. Sosyal medya platformları üye sayıları nedeniyle kitleleri etkileme gücüne sahipler. Hükümetlerle sıklıkla çeşitli problemler yaşıyorlar. Ülkemizde de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok gibi platformlara, yeni sosyal medya düzenlemesine uymadıkları gerekçesiyle cezalar kesilmişti. Son olarak YouTube, temsilci atayacağını açıklayarak düzenlemeye uyacağının sinyallerini vermişti.