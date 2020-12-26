Sosyal Medya
Rusya, Facebook, Twitter ve YouTube’u yasaklayabilir
Rusya’nın, sansür uygulamaları nedeniyle Twitter, Facebook ve YouTube gibi dev sosyal medya şirketlerini yasaklayabileceği konuşuluyor. Rus vatandaşları tarafından oluşturulan içeriklerin rastgele sansürlendiğinin tespit edilmesi durumunda sosyal ağlar ve içerik paylaşım sitelerini engelleme yetkisi verecek yasa tasarısının kanunlaşmasına yaklaşıldı.
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Yasa Tasarısı Rusya alt meclisi Duma’da
Rus Parlamentosunun alt meclisi Duma’dan da bu yönde bir açıklama geldi. Açıklamada, yıl içerisinde birçok Rus medya kuruluşunun hesaplarının Facebook, YouTube ve Twitter tarafından sansürlenmesinin ardından gelen şikâyetler üzerine bu duruma gelindiği belirtildi. Taslak mevzuat, alt mecliste geçmesinin ardından Rusya Parlamentosu’na sunulacak. Tasarı, üst meclisten de geçtikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayı ile yasalaşabilecek.
Rusya’nın bu hamlesi, İngiltere başta olmaz üzere bazı ülkelerin benzer şikâyetlerle düzenlemelere gidecekleri yönündeki haberlerin çıkmasının ardından geldi. Adı geçen platformlardan Twitter, kısa bir süre önce İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından gerçekleştirdiği veri ihlalini derhal beyan edip belgelemediği için 550 bin dolarlık bir para cezasına çarptırılmıştı. Bununla birlikte, Google ve Facebook kendi ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri’nde antitrös sorunlarıyla karşı karşıya kalmış durumdalar.
Google, geçtiğimiz hafta Rus yasaları uyarınca yasaklanan içeriği geri çekmediği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında ise Twitter ve Facebook‘a, Moskova’daki bir mahkeme tarafından Rus vatandaşlarının verilerini ülke içinde saklamalarını zorunlu kılan yasaya uymadıkları için para cezası verilmişti. Sosyal medya platformları üye sayıları nedeniyle kitleleri etkileme gücüne sahipler. Hükümetlerle sıklıkla çeşitli problemler yaşıyorlar. Ülkemizde de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok gibi platformlara, yeni sosyal medya düzenlemesine uymadıkları gerekçesiyle cezalar kesilmişti. Son olarak YouTube, temsilci atayacağını açıklayarak düzenlemeye uyacağının sinyallerini vermişti.
Mobil
Twitter, Instagram Hikayeler’de tweet paylaşma özelliğini tanıttı
Twitter, platform içerisindeki tweetlerin Instagram Hikayeler özelliğiyle entegre olacağını açıkladı. Söz konusu entegrasyon kapsamında Twitter kullanıcıları, platformdaki bir tweeti direkt olarak Instagram hikayelerinde paylaşabilecekler.
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Geçtiğimiz haftaki haberlerimizden birinde, Twitter’ın kullanıcılara Snapchat’te tweet paylaşma imkanı vermek için çalışmalara başladığını sizlere aktarmıştık. İlk etapta iPhone’lara açılan söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter’da gördükleri herhangi bir tweeti direkt olarak (ekran görüntüsü almadan) Snapchat’te paylaşabileceklerdi. Tweetlerini diğer sosyal ağlarda paylaşmayı sevenlerin işini son derece kolaylaştıran söz konusu özelliğin şimdi de Instagram kullanıcılarına geleceği ortaya çıktı.
Twitter kullanıcıları, Instagram’da doğrudan tweet paylaşabilecek
Twitter, resmi sayfasında yaptığı açıklamada şu andan itibaren iPhone kullanıcılarının istedikleri bir tweeti doğrudan Instagram uygulamasında hikaye olarak paylaşabileceklerini belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmayı test ediyoruz. Kullanıcıların diğer sosyal medya uygulamalarında Tweet paylaştıklarını iyi bilmekle birlikte onların Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmasını daha da kolaylaştırmak için yeni yollar arıyoruz.” ifadeleriyle duyurulan yeni özellik, bugün itibarıyla kademeli olarak kullanıma açılmaya başlandı.
İlk etapta iPhone kullanıcılarına gelen özellik, çok yakında Android’deki Twitter uygulamasını kullananların da hizmetine açılacak. Özellik tamamen kullanılabilir olduğundaysa kullanıcılar, istedikleri bir tweeti Instagram hikayelerinde doğrudan paylaşabilecekler. Açıklamaya göre tweetler, Instagram hikayelerine sanki bir çıkartmaymış gibi entegre olacak. Bununla birlikte de kullanıcılar, tweetleri Instagram’da paylaşırken istedikleri gibi boyutlandırabilecekler.
Instagram Hikayeler’de tweet nasıl paylaşılır?
- Herkese açık bir Tweette paylaş simgesine dokunun.
- Instagram simgesinin altındaki Instagram Hikayeleri’ne dokunun.
- Cihazınızda Instagram uygulamasına giriş yaptıysanız Twitter uygulamanız kapatılır ve Instagram uygulamanızda yeni bir hikaye taslağı açılır.
- Paylaşmak istediğiniz Tweet, Instagram Hikayelerinde paylaşabileceğiniz, hareketli ve yeniden boyutlandırılabilir bir çıkartma olarak görünür.
- Tweeti tek bir kişi, grup veya tüm takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.
Dipnot: Korumalı bir Tweet paylaşılamaz.
Sosyal Medya
2020’nin en çok kazanan YouTuberları belli oldu!
Forbes, 2020 yılında en çok kazanan 10 YouTuber’ı açıkladı. Youtube’un en çok kazananı, 2 yılın ardından tekrar 29.5 milyon dolar gelir elde eden 9 yaşındaki Ryan Kaji oldu.
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2020 yılında en çok kazanan 10 YouTuber
10. Jeffree Star – 15 milyon dolar
16.9 milyon abonesi bulunan Jefree Star, 600 milyon görüntülenme ile YouTube’dan 15 milyon dolar gelir elde etti.
9. David Dobrik – 15.5 milyon dolar
18 milyon abonesi bulunan David Dobrik, 2.7 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 15.5 milyon dolar gelir elde etti.
8. Blippi (Stevin John) – 17 milyon dolar
27.4 milyon abonesi bulunan Blippi, 8.2 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 17 milyon dolar gelir elde etti.
7. Nastya (Anastasia Radzinskaya) – 18.5 milyon dolar
65.9 milyon abonesi bulunan 6 yaşındaki Nastya, 39 milyar görüntülenme alarak YouTube’dan 18.5 milyon dolar gelir elde etti.
6. Preston Arsement – 19 milyon dolar
33.4 milyon abonesi bulunan Preston Arsement, 3.3 milyar görüntülenme ile Youtube’dan 19 milyon dolar gelir elde etti.
5. Markiplier (Mark Fischbach) – 19.5 milyon dolar
27.8 milyon abonesi bulunan Markiplier, 3.1 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 19.5 milyon dolar gelir elde etti.
4. Rhett and Link – 20 milyon dolar
41.8 milyon abonesi bulunan Rhett and Link, 1.9 milyar görüntülenme ile Youtube’dan 20 milyon dolar gelir elde etti.
3. Dude Perfect – 23 milyon dolar
57.5 milyon abonesi bulunan Dude Perfect, 2.77 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 23 milyon dolar gelir elde etti.
2. Mr. Beast – 24 milyon dolar
47.8 milyon abonesi bulunan Mr. Beast, 3 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 24 milyar dolar gelir elde etti.
1. Ryan Kanji -29.5 milyon dolar
41.7 milyon abonesi bulunan 9 yaşındaki Ryan Kanji, 12.2 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 29.5 milyon dolar gelir elde ederek 2020 yılında en çok kazanan YouTuber oldu.
Güvenlik
Instagram hatası yüzünden kullanıcıların mail adresleri açığa çıktı
Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagram uygulamasındaki bir hata nedeniyle, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve doğum günlerinin açığa çıktığı tespit edildi. Hataya sebep olan şeyin ise, şirketin işletme hesapları üzerinde test etmekte olduğu yeni bir özellik olduğu anlaşıldı. Ayrıca hatanın Facebook geliştiricileri tarafından düzeltildiği de bildiriliyor.
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Instagram’ın kullanıcılara e-posta ve doğum günü gibi özel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacağı ve güvenli kalacağına dair söz verdiğini hepimiz biliyoruz. Normalde Instagram hesabı açarken eklediğimiz e-posta adresi ve doğum günü bilgileri sadece bize özel kalır ve diğer kullanıcılar tarafından görülemezler. Ancak bu hafta paylaşılan bir araştırmaya göre Instagram, denediği bir özellik yüzünden kullanıcılarını istem dışı da olsa mağdur etmiş olabilir.
Hata, özellikle gizli Instagram profillerini etkiliyor
İlk olarak güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel tarafından keşfedilen hataya göre Facebook, Instagram’la birlikte işletme hesapları üzerinde test ettiği bir özellikte meydana gelen güvenlik açığı sebebiyle küçük çaplı bir saldırıya maruz kaldı. İşin içinde Facebook’un işletme hesapları için geliştirdiği Facebook Business Suite aracının da olduğu hatanın işleyişini temel olarak şu şekilde açıklanıyor:
Güvenlik açığını Facebook’un Facebook Business Suite aracında tespit ettiğini söyleyen Saugat Pokharel’in ifadelerine göre; profilini Instagram’la bağlayan bir Facebook işletme hesabı kullanıcısı eğer Facebook’un yeni özelliklerini denediği test grubuna dahilse ve Business Suite aracına erişebiliyorsa, herhangi bir Instagram kullanıcısının özel bilgilerini öğrenmek için, o kullanıcıya içeriği önemli olmayan bir mesaj göndermesi yetiyor. Mesaj gönderildikten sonraysa ilgili mesajın yanında, hedef kişinin e-posta adresi ve doğum günü gibi özel bilgileri şıp diye beliriveriyor.
Saugat Pokharel konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, bu hatanın özellikle gizli hesapları ve DM’sini herkese açık yapmayan hesapları etkilediğini ifade etti. Yani hesabını gizli tutan veya DM’sini herkese açık yapmayan biriyseniz, farkında olmadan özel bilgileriniz açığa çıkmış olabilir. Nitekim böyle olsa olmuş olsa bile kullanıcılar olarak elinizden pek bir şey gelmeyecek. Zira sosyal medya platformları malumumuz söz konusu güvenliğe gelince mavi boncuk dağıtırlar ama bunun gibi problemler olduğu zaman “hatayı çözmekle” yetinirler.
Bu arada Saugat Pokharel’in söz konusu Instagram hatasını Facebook geliştiricilerine bildirdiğini ve bundan kısa bir süre sonra da Facebook’un hatayı düzelttiğini ekleyelim. Yani şu an için tehlikenin geçtiğini söyleyebiliriz.
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