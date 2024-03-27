Teknoloji dünyasında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle üretim teknolojilerindeki ilerlemeler, sektördeki lider firmalar arasındaki rekabeti kızıştırıyor. Son dönemde, Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC‘nin 3nm süreci, dev teknoloji şirketlerinin dikkatini çekiyor ve büyük talep görüyor.

Apple, Intel ve AMD gibi devler, TSMC’nin 3nm sürecinin önemini kavramış durumda. Bu üç dev şirket, yeni nesil ürünlerinin performansını artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin 3nm teknolojisine büyük ilgi gösteriyorlar. Bu durum, firmanın 3nm sürecinin sağlıklı bir kısmını ele geçirmesine neden oluyor.

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin 3nm sürecine olan bu yoğun talep, Tayvanlı devin gelirlerinde büyük bir artışa yol açabilir. Uzmanlar, Apple’ın 3nm arzının yarısını alabileceğini tahmin ediyorlar. Özellikle Apple, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği A18 Pro SoC ile TSMC’nin 3nm teknolojisinden yararlanmayı planlıyor. Ayrıca, yeni nesil Macbook serisinde kullanılacak olan M4 çipi de bu süreçten faydalanacak.

Intel ve AMD gibi diğer teknoloji devleri de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin 3nm sürecinden yararlanmak için harekete geçiyorlar. Intel’in Lunar Lake ve Arrow Lake CPU’larında, AMD’nin ise Zen 5 CPU’larında Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin 3nm sürecini kullanması bekleniyor. Bu, yeni nesil CPU pazarının TSMC’nin yarı iletkenleri tarafından domine edileceğini gösteriyor.

2025 yılına gelindiğinde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin 3nm teknolojisinin pazarlarda nasıl bir etki yarattığını daha iyi görebileceğiz. Bu süre zarfında, yeni nesil ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, teknoloji dünyasında heyecan verici değişiklikler yaşanması bekleniyor.