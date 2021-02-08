YÖK online eğitim anketi düzenliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor. Anket sonucuna göre üniversitelerin yüz yüze eğitime açılması söz konusu.

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Salgının 1. yılı dolarken 209 üniversitedeki 8.1 milyon üniversite öğrencisi ve akademisyenlere uzaktan eğitimle ilgili fikirleri bir anketle sorularak, tespit edilecek. Ayrıca çıkan sonuç; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşılacak. YÖK Başkanlığı önümüzdeki Bahar Dönemini yüz yüze veya on-line olmasına bu sonuçlara göre karar verecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imzasıyla yapılan açıklamada; “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını” önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.” denildi.

1-Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla “öğrenci” ve “akademisyenlerimize” yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. https://t.co/0GGZQpRKx6 — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) February 8, 2021

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla ‘öğrenci’ ve ‘akademisyenlerimize’ yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edileecek.

Yeni YÖK olarak; üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklar ile de paylaşacağız. Bu nedenle anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır” dedi.

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